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"Захотіли прибрати - прибрали": подруга Сергія Мавроді про його смерть

STYLERLIFE        26.03.2018 - 17:33
Сергій Мавроді (фото: twitter.com/BreakingMash)
Сергій Мавроді (фото: twitter.com/BreakingMash)

Жінка прокоментувала звістки про смерть засновника МММ

26 березня помер Сергій Мавроді - радянський і російський шахрай, засновник акціонерного товариства МММ. Як пишуть росЗМІ, підприємця могли вбити.

Так, в коментарі одному російському виданню засновниця піраміди "Властєліна" Валентина Соловйова, яка особисто знала Сергія Мавроді, заявила, що не вірить в те, що засновник МММ помер своєю смертю.

"В те, що знайшли його на зупинці - нібито стало погано, хтось знайшов, я в це не вірю. Він ніколи не їздив на автобусах. Швидше за все - викинули з машини. Захотіли прибрати - прибрали. Його розшукували. І з ним намагалися рахунки звести. І щоб він на когось працював пропозиції були. Не давали йому одному залишатися", - розповіла Соловйова.

Нагадаємо, засновник сумнозвісної фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді помер в московській лікарні у віці 62 років. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

Напередодні Мавроді стало погано на зупинці громадського транспорту, перехожий викликав чоловікові "швидку", і Мавроді доставили у медзаклад. Лікарі не змогли врятувати життя бізнесмену.

До речі, Styler зібрав цікаві та маловідомі факти з біографії "афериста, шахрая і шарлатана", який "кинув" мільйони росіян.

Також пропонуємо вам топ-30 цитат Мавроді про життя, жінок, свободу і гроші.

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Теги: умер
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