Захоплення "Укрпошти" в Харкові: підозрюваному продовжили запобіжний захід

Суд продовжив запобіжне утримення підозрюваного в захопленні "Укрпошти" на 2 місяці

Київський райсуд Харкова на засіданні у справі про захоплення заручників у відділенні "Укрпошти" продовжив запобіжний захід підозрюваному. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Суд продовжив йому запобіжний захід на 2 місяці", — йдеться в повідомленні.

За словами представника прес-служби підозрюваний скаржився на стан здоров'я. По приїзду медиків було встановлено, що чоловік знаходиться в хорошому фізичному стані. Так підозрюваний хотів підвищити рівень комфорту і покинути СІЗО.

Повідомляється також, що останнє засідання у справі про захоплення "Укрпошти", на якому оголосять обвинувальний акт, призначено на 19 червня.

Як повідомлялося раніше, вдень 30 грудня 2017 року чоловік забарикадувався у відділенні "Укрпошти" в Харкові, взявши в заручники 9 осіб (троє співробітників "Укрпошти" та шестеро відвідувачів, серед яких було двоє дітей). Чоловік погрожував усім присутнім муляжем динаміту. Після проведення антитерористичної операції ввечері того ж дня всі заручники були звільнені, а чоловік затриманий. Йому було оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 147 (захоплення і утримання осіб як заручників) КК України.

31 грудня 2017 року Київський райсуд Харкова визначив міру запобіжного заходу підозрюваному у вигляді утримання під вартою, після чого захист подав апеляцію. Суд відхилив заяву, залишивши рішення без змін.

22 березня до наявного оголошення додався злочин, передбачений ч. 1 ст. 310, ч 2 ст. 3019 (вирощування конопель і незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів) КК України.

До речі, "Укрпочта" закриє частину відділень у невеликих селах, замінивши їх листоношами, які будуть пересуватися на автомобілях. Про це повідомив у своєму Facebook директор PR-служби компанії Михайло Василенко. Зазначено, що зміст відділень у селах з населенням менше 2 тис. осіб економічно невигідно, так як середнє навантаження на відділення складає близько 2 листів в день.

Відео: video.rbc.ua