Залікував до смерті: під Києвом недбалість невропатолога вбила жінку

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Київський невропатолог залікував жінку до смерті

У Володарському районі під Києвом лікар-невропатолог залікував жінку до смерті. Вона померла від однієї з хвороб центральної нервової системи. Про це інформує прес-служба обласної прокуратури.

Медику, який недбало поставився до виконання своїх обов'язків, висунуто підозру у службовій недбалості, яка призвела до летального результату, погубивши життя невинної жінки.

На думку слідчих, саме неправильне лікування доктора призвело до плачевних наслідків. Медик не провів повноцінну діагностику, в наслідок чого несвоєчасно встановив діагноз пацієнтки. Саме неправильне лікування й стало причиною смерті жінки.

Прокуратура розпочала розгляд справи за частиною 1 статті 140 КК України (Невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

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