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"Замироточила за царя": Поклонську висміяли за ікони з Миколою ІІ

STYLERLIFE        07.07.2018 - 12:24
Фото: Наталія Поклонська (kremlin.ru)
Фото: Наталія Поклонська (kremlin.ru)

Екс-прокурор окупованого Криму похвалилася каплицею на честь Миколи ІІ

Депутата невизнаної Держдуми РФ Наталію Поклонську вкотре висміяли користувачі соцмереж. На цей раз вона підкреслила свою любов до сім'ї російського царя Миколи II, опублікувавши фото у своєму Twitter з однієї Сімферопольської каплиці (окупований Крим).

"Успішно завершили прекрасну розпис в нашій Каплиці на честь Святої Царської Сім'ї Государя Миколи ll в Сімферополі (навпроти моєї рідної прокуратури)! Спасибі художникам за прекрасну роботу! До Царських днів (17 липня) встигли!" - такими словами підписала свій пост Наталія Поклонська.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/PoklonskayaNV)

Розпис стін цієї каплиці прикрашала царська сім'я з німбами над головами.

 

Фото: (twitter.com/PoklonskayaNV)

Ця новина одразу викликала шквал насмішок і негативних коментарів від користувачів соцмереж: "Мракобісся", "Знову за Миколаї замироточилась?", "Може вистачить дурницями займатися?". "Тепер можна і про народ російський подумати, чи ще якісь справи є?", - пише користувач соцмереж Сергій.

А ось Doctor Slade тактовно додав: "Молодці, бабло відмили, а ми всією країною по телевізору, збираємо гроші для онкохворих дітей!".

Скріншот коментарів поста аккаунта (twitter.com/PoklonskayaNV)

Варто відзначити, що Микола II – це не єдиний кумир Поклонської, раніше повідомлялося, що її звинуватили в симпатіях до Гітлера.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: Няш-Мяш, Наталья Поклонская
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