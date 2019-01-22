У Запоріжжі розлючена мати била сина ногами у всіх на очах (відео)

Відео: (YouTube/IPnews Новини України)

В дитячій кімнаті Торгового Центру "Україна", що розташований в Запоріжжі, стався кричущий інцидент: неадекватна мати побила свою дитину. Відповідний ролик опублікували 22 січня IPnews Новини України на YouTube-каналі.

Так, 19 січня камерам ТЦ вдалося зняти ситуацію, коли розлючена мати почала бити руками свого сина, після чого вдарила каблуком по спині, коли той намагався відповзти.

Скріншот відео: (YouTube/IPnews Новини України)

Як тільки оточуючі помітили, що відбувається - втрутилися в ситуацію. Співробітники намагалися заспокоїти матір і відвести від дитини, щоб вона ненароком не продовжила бешкетувати.

Через це була викликана поліція, однак конфлікт вирішили на місці. Пізніше з'ясувалося, що у матері двоє дітей 6-ти і 2-ох років. І, як не дивно, жінка веде свій блог про виховання і правильне проведення часу з дітьми.

Нагадаємо, що жінка спалила чоловіка за те, що він не дав їй пароль. Полум'я побачив їх сусід по імені Оджі. Він тут же прибіг до подружжя і почав гасити вогонь.

Раніше ми повідомляли про те, що на Закарпатті чоловік убив дружину, а потім разом з трупом і маленькою дитиною закрився в будинку на три дні.

А також писали про те, що у Київській області дочка зарізала власного батька.