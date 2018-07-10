Зарізав в кущах: в Бердичеві 15-річний хлопець вбив жінку

Фото: РБК-Україна

Правоохоронці затримали малолітнього злочинця

В місті Бердичів Житомирської області правоохоронці затримали 15-річного підлітка, який підозрюється у жорстокому вбивстві 37-річної жінки. Про це передає прес-служба поліції регіону на своєму офіційному сайті.

Місцева мешканка 5 липня вийшла погуляти з собакою. Через кілька годин тіло жертви з множинними ножовими пораненнями знайшли у кущах неподалік від будинку, де вона проживала.

Фото: Місце злочину (zt.npu.gov.ua)

Як повідомив керівник Головного управління Нацполіції Житомирській області В'ячеслав Печененко, злочин скоїв 15-річний підліток, який також проживав у Бердичеві.

Фото: Місце злочину (zt.npu.gov.ua)

"Для розкриття зухвалого злочину ми задіяли максимальну кількість працівників кримінального блоку, як місцевого відділу поліції, так і обласного відомства. В ході слідчо-розшукових заходів оперативники опитали сотні місцевих жителів, які проживають у цьому мікрорайоні, в тому числі перевірили раніше судимих за тяжкі злочини осіб, проаналізували вилучені записи камер відеоспостереження. І в результаті прийнятого комплексу заходів нам вдалося швидко розкрити підозрювану особу", - повідомив він.

Фото: Місце злочину (zt.npu.gov.ua)

Зі слів правоохоронців, хлопець з благополучної сім'ї, до кримінальної відповідальності не притягувався. Малолітній злочинець повідомив, що раніше з загиблою знайомий не був, але свої дії пояснювати не став.

"Попередньо встановлено, що хлопець готувався до злочину і зробив його з хуліганських спонукань. Зараз йому офіційно оголошено про підозру в причетності до злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК. Судом він узятий під варту без права внесення застави. Досудове розслідування триває", - повідомили в прес-службі поліції.

За словами правоохоронців, хлопцеві, згідно чинного законодавства, загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років або довічне ув'язнення.

Відео: Брифінг ГУНП: поліція затримала підозрюваного у вбивстві (youtube.com/ПоліціяЖитомирщини)

Раніше повідомлялося, що неповнолітній підозрюваний у жорстокому вбивстві школярки під Тернополем оголосив голодування.

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