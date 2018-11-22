Застрелили з лука: дикуни вбили американського туриста-місіонера

Колаж РБК-Україна

Турист спробував відвідати острів, до якого заборонено наближатися

Американський турист-місіонер був убитий дикунами з племені, яке проживає ізольовано на Північному Сентинельском острові в Індії. Про це повідомляє видання Daily Mail.

27-річний американський турист Джон Аллен Чау вирішив відвідати Сентинельский острів в Індії, хоча офіційно відвідини цього острова заборонені.

Для того, щоб туди потрапити, Джон Аллен Чоу проплив половину шляху на човні з місцевими рибалками. А потім пересів на каное, який приготував заздалегідь, і поплив на острів поодинці.

Не встиг місіонер висадитися на берег, як на нього напали дикуни і обстріляли його стрілами. Чоловік загинув на місці. Очевидці трагедії розповіли, що Чау не зупинився, коли в нього полетіли стріли.

"На чоловіка напали зі стрілами, однак він продовжував йти. Рибалки бачили, як жителі племені прив'язали мотузку до його шиї і потягли тіло. Потім вони злякалися і втекли, але повернулися на наступний ранок і забрали Чау з берега", - розповіли свідки події поліцейським, які проводять розслідування за фактом загибелі американського туриста.

Сімох рибалок, які допомагали Джону Аллену Чау дістатися до острова, вже заарештували.

Дикуни з Сентинельского острова – саме ізольоване плем'я в світі. Жителі цього острова дуже агресивно присікають будь-які контакти з іншими людьми. Раніше були випадки, коли вони вбивали тих, хто намагався проникнути на острів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що загиблому бійцеві з Тернопільської області викололи очі і порізали обличчя.

А також розповідали про те, що ошукана жінка приготувала з коханця блюдо, яким нагодувала робітників.

Відео: РБК-Україна