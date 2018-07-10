Заступився за дівчат: у Тернополі поховали 20-річного хлопця, якого побили в день народження

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Студента, якого побили біля нічного клубу в Тернополі, поховали

В Тернополі поховали 20-річного Віталія Гнатишина, якого побили біля нічного клубу "Алюр". Про це повідомила матір Віталія Галина на своїй сторінці в Facebook.

Вона написала, що похорон відбувся в понеділок, 9 липня.

Загиблий був студентом Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Фото: Віталій Гнатишин (facebook.com/galina.gnatishin)

30 червня біля нічного клубу "Алюр" сталася бійка. Віталій заступився за дівчат і отримав тілесні ушкодження. В цей день хлопець святкував своє 20-річчя.

Юнака доставили у Тернопільську комунальну міську лікарню №2 з діагнозом "клінічна смерть". Через кілька днів він помер.

Зловмисника, які побили Віталія, оголошено підозру. Вони затримані, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Скріншот поста (facebook.com/galina.gnatishin)

Раніше повідомлялося, що на станції Київського метрополітену "коп" побив пасажира.

У Києві на станції метро поліцейський і співробітник КП "Київський метрополітен" затримали пасажира, після чого "коп" почав його бити і застосовував кийок. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Типовий Київ" в соцмережі Facebook.

Судячи з відео, інцидент стався на станції "Контрактова площа". Що стало причиною жорстокого поводження співробітників комунального підприємства – залишається невідомим.

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