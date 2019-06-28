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Дружина полоненого: Медведчук звільняє водія, який завіз сім бійців ВСУ в полон

STYLERЖиття    28.06.2019 - 10:34
Дружина полоненого: Медведчук звільняє водія, який завіз сім бійців ВСУ в полон
Віктор Медведчук (фото:vybor.ua)

Дружина полоненого звинуватила Медведчука у звільненні водія, який допоміг бойовиків захопити українських вояків

Максим Горянов, про звільнення якого з полону бойовиків домовився лідер політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, сприяв тому, щоб в полоні у терористів так званої "ЛДНР" опинилися семеро українських військовослужбовців. Про це заявила дружина одного з полонених Олена Дуванова-Рожкова на своїй сторінці в Facebook.

"Пан Медведчук звільнив одного з восьми українських військовослужбовців, які нещодавно потрапили в полон, Горянова Максима. Що б всі розуміли, цей чоловік був за кермом і сприяв тому, щоб машина з військовими, серед яких мій чоловік, Дуванов Кім, заїхала на підконтрольну територію. Ось, кого визволяє Медведчук", - написала дружина військового.

Дружина полоненого: Медведчук звільняє водія, який завіз сім бійців ВСУ в полонСкріншот з Facebook

Нагадаємо, 22 травня вісім українських військовослужбовців потрапили в полон до проросійських бойовиків в районі населеного пункту Новотроїцьке. Бійці їхали на вантажівці на звірку зброї в один з підрозділів.

У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушилиным і ОРЛО Леонідом Пасічником, в результаті яких вдалося досягти домовленості про звільнення 4 українців.

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