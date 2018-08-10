Жорстоке вбивство під Житомиром: стали відомі подробиці

Фото вбитої (www.1.zt.ua)

Дівчину шукали тиждень, через це час її знайшли вбитою

8 серпня було знайдено тіло 20-річної дівчини, засипане будівельним сміттям в яру під Житомиром. Досудовим слідством встановлено, що злочин скоїв 31-річний житель Житомира, який був знайомий з дівчиною. Про це повідомляє Бердичів BIZ.

У п'ятницю, 10 серпня, йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як було встановлено, того дня чоловік знаходився в автомобілі зі своєю знайомою. Виникла суперечка, яка переросла в конфлікт. Чоловік спочатку пригрозив дівчині розправою, а потім задушив в салоні машини. Після цього він відвіз жертву в лісову смугу між селами на території Житомирського району, скинув тіло в яр і прикрив будівельним сміттям.

Також до суду було подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура області буде наполягати на обранні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, труп дівчини був знайдений 8 серпня близько 16:00 в яру на околиці села. Заяву про зникнення надійшло в поліцію 6 серпня від матері дівчини. Співробітники поліції відразу приступили до пошуків. Як було з'ясовано, на момент надходження повідомлення про пропажу, дівчина вже була вбита.

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