Житель Рівненської області з вилами напав на "копа": поліцейський госпіталізований

П'яний дебошир поранив правоохоронця сільськогосподарським інструментом

В селі Стовпець Рівненської області чоловік напав з вилами на місцевого поліцейського. Зловмисник спочатку завдав кілька ударів вилами по службовому авто, а потім накинувся на інспектора групи реагування. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Місцева жителька повідомила правоохоронцям на лінію 102, що в неї виник конфлікт з сусідом на вулиці Шевченка.

"Вже під час спілкування зі свідками події, ті повідомили правоохоронцям, що 33-річний бешкетник має при собі незареєстровану вогнепальну зброю і разом з товаришем напередодні залякував людей", – відзначили в поліції.

Чоловіка, на якого вказували очевидці, застали за місцем проживання. Він перебував стані алкогольного сп'яніння, поводився агресивно, і заперечував наявність зброї.

За даними поліції, коли інспектор групи реагування повернувся до службового авто, нетверезий чоловік вихопив вила і завдав декілька ударів по транспортному засобу, після чого вдарив "копа". Зазначається, що чоловік зник з місця події.

Через годину він був затриманий. Правоохоронці вилучили незареєстровану рушницю.

Потерпілого 25-річного сержанта поліції госпіталізували в травматологічне відділення з колотими пораненнями плеча, грудної клітини та струсом головного мозку. За словами медиків, стан у "копа" середньої тяжкості.

За фактом посягання на життя співробітника правоохоронного органу почали досудове розслідування за статтею 348 Кримінального кодексу України.

"Зараз поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні тяжкого злочину і обрання запобіжного заходу", – додали у поліції.

Згідно санкції інкримінованої статті чоловікові "світить" позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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