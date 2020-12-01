В Житомирі директора стоматологічної клініки побили в кабінеті: жінку знайшли без свідомості

Побиття у Житомирі (колаж: РБК-Україна)

У Житомирі на директора стоматології вчинили напад

В Житомирській стоматологічній клініці знайшли без свідомості 62-річну директора. Її били важким предметом по голові, а око проткнули ножицями. Колеги подумали, що в її кабінеті стався нещасний випадок, але поліція відразу відкинула цю версію. У замаху на вбивство жінки підозрюють лікаря-стоматолога.

Без свідомості директора приватної стоматологічної клініки в калюжі крові знайшла бухгалтер. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Потерпілій також належить сусідня перукарня, але там кажуть, що нікого не бачили і не чули. Жінку поклали до реанімації, її стан оцінюють як важкий. У неї травма голови і ока.

За словами слідчих, за характером травм стало зрозуміло, що директора клініки намагалися вбити. З кабінету нічого не пропало. У скоєному підозрюють 28-річного стоматолога-ортопеда.

За даними слідства, жінка просто сиділа в кабінеті і наносила собі макіяж, а потім впала від удару, і втратила свідомість.

У Житомирі побили директора стоматології прямо в кабінеті (відео: YouTube)

У поліції припускають, що молодий лікар намагався вбити директора клініки через борги. Він позичав у неї гроші на весілля і приховував виторг, а жінці стало відомо про це.

Син потерпілої Сергій Яремчук розповів, що у його матері ні з ким не було конфліктів.

Молодого лікаря тримають під вартою і своєї провини він не визнає. При цьому його зять говорить, що не вірить у те, що це міг зробити він.

"Я нікому не вірю. Ніяких грошей він не винен, тому що він забезпечений був на всі сто. Ні в яких коштах не потребував, я не вірю", - каже чоловік.

Нагадаємо, в Харкові невідомі побили головного редактора видання "Власна справа" адвоката Володимира Цимбалюка.

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