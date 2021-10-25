У Житомирі вітчим по-звірячому побив 8-річну доньку: мати дівчинки напередодні потрапила до лікарні

У Житомирі вітчим побив 8-річну доньку своєї цивільної дружини. Під опікою чоловіка залишилося троє дітей після того, як їх мати потрапила в лікарню. Про побиття діти розповіли мамі телефоном.

У поліцію 24 жовтня звернулася мешканка Бердичівського району і повідомила про побиття дитини. Вона пояснила, що перебуває в лікарні, а її троє дітей перебувають під наглядом чоловіка.

Оперативники виїхали за вказаною адресою і виявили, що у 8-річної дівчинки дійсно є сліди побиття.

Як розповіла мама дітей поліції, вона з цивільним чоловіком проживаємо разом вже давно старші діти, 12 і 8 років – від попереднього шлюбу. У цьому шлюбі є спільна дитина - 7-річний хлопчик. Кілька днів тому жінка опинилася в лікарні через те, що її співмешканець сильно її побив. Діти опинилися під наглядом вітчима і постраждала одна з дочок 8 років.

На фото, яке показали в поліції, видно, що у дівчинки підбите око і є інші рани на обличчі.

Про те, що вдома сталося, жінка дізналася від дітей і негайно зателефонувала в поліцію. Зараз всіх дітей забрали в лікарню, і вони знаходяться під наглядом лікарів.

Співробітники поліції та служби у справах дітей на цей момент вирішують, як убезпечити малюків від небезпеки в сім'ї й що зніми робити до того, як маму випишуть з лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводиться з'ясування всіх обставин події та оцінюється ступінь тяжкості травм, які були нанесені дитині.