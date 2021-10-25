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У Житомирі вітчим по-звірячому побив 8-річну доньку: мати дівчинки напередодні потрапила до лікарні

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Житомирська область, Понеділок 25 жовтня 2021 16:08
У Житомирі вітчим по-звірячому побив 8-річну доньку: мати дівчинки напередодні потрапила до лікарні У Житомирі вітчим побив 8-річну доньку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Житомирі вітчим побив 8-річну доньку своєї цивільної дружини. Під опікою чоловіка залишилося троє дітей після того, як їх мати потрапила в лікарню. Про побиття діти розповіли мамі телефоном.

Деталі події повідомили в пресслужбі Національної поліції Житомирської області.

У поліцію 24 жовтня звернулася мешканка Бердичівського району і повідомила про побиття дитини. Вона пояснила, що перебуває в лікарні, а її троє дітей перебувають під наглядом чоловіка.

Оперативники виїхали за вказаною адресою і виявили, що у 8-річної дівчинки дійсно є сліди побиття.

Як розповіла мама дітей поліції, вона з цивільним чоловіком проживаємо разом вже давно старші діти, 12 і 8 років – від попереднього шлюбу. У цьому шлюбі є спільна дитина - 7-річний хлопчик. Кілька днів тому жінка опинилася в лікарні через те, що її співмешканець сильно її побив. Діти опинилися під наглядом вітчима і постраждала одна з дочок 8 років.

На фото, яке показали в поліції, видно, що у дівчинки підбите око і є інші рани на обличчі.

У Житомирі вітчим по-звірячому побив 8-річну доньку: мати дівчинки напередодні потрапила до лікарніПро те, що вдома сталося, жінка дізналася від дітей і негайно зателефонувала в поліцію. Зараз всіх дітей забрали в лікарню, і вони знаходяться під наглядом лікарів.

Співробітники поліції та служби у справах дітей на цей момент вирішують, як убезпечити малюків від небезпеки в сім'ї й що зніми робити до того, як маму випишуть з лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводиться з'ясування всіх обставин події та оцінюється ступінь тяжкості травм, які були нанесені дитині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Полтавою померла 12-річна дитина.

А також розповідали про те, що у Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину.

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