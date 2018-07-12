В Житомирській області чоловік використовував восьмимісячну доньку у зйомках розпусних відео

Фото: cyberpolice.gov.ua

Правоохоронці затримали зловмисника

В Житомирській області кіберполіція затримали 27-річного зловмисника, який знімав порнографічні ролики зі своєю восьмимісячною донькою. Про це передає cyberpolice.gov.ua.

Інформацію українські правоохоронці отримали від своїх австралійських колег: у мережі було виявлено матеріали порнографічного характеру за участі дитини, якій на вигляд менше року.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Працівники кіберполіції провели попередню перевірку та встановили причетність до розповсюдження цих файлів 27-річного мешканця Житомирської області. За їхніми словами, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за створення та розповсюдження предметів порнографічного характеру.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Поліцейські встановили, що зловмисник вчиняв розпусні дії, імітував статеві акти із власною донькою 2017 року народження, а потім розповсюджував фото в інтернеті за допомогою російського веб-ресурсу "yandex.ru", доступ до якого заборонений на території України.

Фото: cyberpolice.gov.ua

11 липня, у його квартирі поліцейські провели санкціонований обшук. На електронних носіях інформації, які належать затриманому, поліцейські виявили фото із зображеннями порнографічного характеру за участі малолітньої дівчинки.

Вилучену техніку направили для проведення усіх необхідних експертиз.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - підсумували в прес-службі кіберполіції.

Раніше повідомлялося, що під Києвом пенсіонер три роки розбещував сусідську дівчинку.

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