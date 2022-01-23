Ці життєві принципи українського льотчика, благодійника і патріота Леоніда Шмаєвича варто перейняти кожному

Життєві принципи Шмаєвича, яких було б добре дотримуватися усім:

що б не трапилося в житті, потрібно шукати вихід з будь-якої ситуації і йти вперед;

вір у себе, у свої сили - і однозначно прийдеш до успіху;

пам’ять - це той слід, який ми залишили, і кожна людина час від часу спирається на минуле;

будувати відносини - те ж саме, що будувати будинок - не треба шкодувати ні сил, ні часу.

Зауважимо, що більше 15 років Леонід Ізраілевич успішно керував міжнародною авіакомпанією "Урга", яка мала ліцензії на пасажирські чартерні польоти на 58-ми міжнародних авіалініях, польоти на літаках бізнес-класу в 62 країни світу і ліцензії на вантажні перевезення у 136 країн.

При ньому вартість модернізованих літаків "Урги" піднялась із двадцяти до шестисот тисяч доларів.

Тому і не дивно, що Леонід Шмаєвич та його дружина і заступник Галина Кузьменко як успішні особистості неодноразово ставали героями різноманітних інтерв'ю та публікацій в українських та світових ЗМІ.

До слова, Леонід Ізраілевич у книзі теж ділиться своїми лайфхаками, які можуть стати у нагоді нинішнім або майбутнім топ-менеджерам.

Ось кілька з них:

у керівника не повинно бути привілеїв, він власним прикладом повинен показувати, як треба працювати;

найголовніше в кожній професії - відповідальність і професіоналізм;

у бізнесі треба бути амбітним, але амбітність повинна бути зі здоровим глуздом;

керівник повинен мислити стратегічно, бути чесним і порядним, бо репутація його цінується дуже високо, як і репутація ввіреного йому підприємства;

дуже корисно вміти ставити під сумнів напрацьоване, свій досвід;

успішним буде підприємство, яке розвивається за японською моделлю ділової досконалості: підприємство - сім’я;

чим вище культура на підприємстві, тим ефективніша, якісніша праця, більше довіри, людинолюбства, дружби, відповідальності, законослухняності.

Крім того, є у Шмаєвича і особисті принципи людяності та патріотизму:

культура - це міра рівня людяності;

не зраджувати ні рідних людей, ні ідеали країни, гідно нести по світу прапор України;

все, що робиш - для людей, для процвітання галузі, міста, країни. Треба бути благодійником;

майбутнє України залежить від професіоналів-патріотів;

якісна й взаємовигідна співпраця будується на взаємній повазі, своєчасній підтримці, допомозі, довірі й творчості.

А ще він розділяє принципи екс-президента США Дональда Трампа - "Думайте крупно, думайте масштабно - але стійте обома ногами на землі", Білла Гейтса - "Успіх - кепський учитель. Він змушує розумних людей думати, що вони не можуть програти", і сповідує кредо Махатми Ганді - "Не треба очікувати нагороди за працю, але всяке добре діло врешті-решт обов’язково приносить плоди".

Цікаві факти про Леоніда Шмаєвича

При виході на пенсію стаж Шмаєвича складав більше 100 років, у т. ч. льотних - 84 (спеціальний стаж льотно-інструкторського складу визначається в залежності від кількості годин нальоту - ред.).

Леонід Ізраілевич 22 роки викладав у трьох льотних закладах Кропивницького, підготувавши до льотної практики понад тисячі курсантів з усього світу.

Леонід Шмаєвич з дружиною - знані меценати. Вони протягом років надавали допомогу театру імені Марка Кропивницького, обласній філармонії, літературним об’єднанням і творчим колективам Кропивницького і всього регіону.