Ці життєві принципи українського льотчика, благодійника і патріота Леоніда Шмаєвича варто перейняти кожному

Нещодавно галерист Микола Цуканов презентував книгу "Життя як вищий пілотаж", яка повністю присвячена відомому льотчику, меценату і патріоту України Леоніду Шмаєвичу, який понад 40 років прожив у Кропивницькому.
Науковиця місцевого літературно-меморіального музею І. К. Карпенка-Карого Антоніна Корінь, розповідаючи про книгу, звернула увагу не лише на професійні досягнення героя, а й на його життєві принципи, які "звучать як афоризми".
Життєві принципи Шмаєвича, яких було б добре дотримуватися усім:
Зауважимо, що більше 15 років Леонід Ізраілевич успішно керував міжнародною авіакомпанією "Урга", яка мала ліцензії на пасажирські чартерні польоти на 58-ми міжнародних авіалініях, польоти на літаках бізнес-класу в 62 країни світу і ліцензії на вантажні перевезення у 136 країн.
При ньому вартість модернізованих літаків "Урги" піднялась із двадцяти до шестисот тисяч доларів.
Тому і не дивно, що Леонід Шмаєвич та його дружина і заступник Галина Кузьменко як успішні особистості неодноразово ставали героями різноманітних інтерв'ю та публікацій в українських та світових ЗМІ.
До слова, Леонід Ізраілевич у книзі теж ділиться своїми лайфхаками, які можуть стати у нагоді нинішнім або майбутнім топ-менеджерам.
Ось кілька з них:
Крім того, є у Шмаєвича і особисті принципи людяності та патріотизму:
А ще він розділяє принципи екс-президента США Дональда Трампа - "Думайте крупно, думайте масштабно - але стійте обома ногами на землі", Білла Гейтса - "Успіх - кепський учитель. Він змушує розумних людей думати, що вони не можуть програти", і сповідує кредо Махатми Ганді - "Не треба очікувати нагороди за працю, але всяке добре діло врешті-решт обов’язково приносить плоди".
При виході на пенсію стаж Шмаєвича складав більше 100 років, у т. ч. льотних - 84 (спеціальний стаж льотно-інструкторського складу визначається в залежності від кількості годин нальоту - ред.).
Леонід Ізраілевич 22 роки викладав у трьох льотних закладах Кропивницького, підготувавши до льотної практики понад тисячі курсантів з усього світу.
Леонід Шмаєвич з дружиною - знані меценати. Вони протягом років надавали допомогу театру імені Марка Кропивницького, обласній філармонії, літературним об’єднанням і творчим колективам Кропивницького і всього регіону.