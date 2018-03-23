На похорон прийшло все село: жахлива трагедія під Тернополем сколихнула мережу

Молодий чоловік загинув під колесами навантажувача

30-річний Михайло Чорний з села Новосілка Тернопільській області загинув під колесами навантажувача. Про це повідомляє "Нова Тернопільська газета".

Інженер по техніці безпеки загинув у робочий час. За словами очевидців, Михайло вирішив від'їхати від КПП до складських приміщень на навантажувачі, але сіл не в салон, а став на підніжку спецтехніки. Чоловік не втримався на навантажувачі і потрапив під колеса.

Фото: Михайло з дружиною (nova.te.ua)

Михайло помер від отриманих трав ще до приїзду "швидкої".

На похорон зійшлося все село. Прийшов і водій спецтехніки, який не зміг загальмувати в момент трагедії.

"Водій приходив на похорон, втратив свідомість, його відливали, не міг води напитися. Він мого віку Михайла, двоє маленьких дітей - не хочу, щоб його судили, тому що чоловіка мені вже й так ніхто не поверне", - каже дружина загиблого.

Фото: Чоловік загинув під колесами навантажувача (npu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Києві безпритульний помер у каналізаційному колекторі.

Встановлено, що це місцевий бомж, якого звали Геннадій. За попередніми даними, він помер вночі від переохолодження.

Нагадаємо коротко про головні події 22 березня (відео: РБК-Україна)