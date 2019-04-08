Жахлива травма воротаря в чемпіонаті України: відео

Жахлива травма воротаря "Миколаєва" (колаж РБК-Україна)

Воротар "Миколаєва" отримав перелом щелепи і струс мозку у матчі з "Колосом"

Воротар "Миколаєва" Амір Агаларов отримав серйозні травми в матчі Першої ліги чемпіонату України проти "Колоса".

Як видно на відео, після розіграшу штрафного удару біля воріт "Миколаєва" Агаларов хотів зіграти на випередження, але коли голкіпер вийшов з воріт, на нього у верховій боротьбі налетів захисник "Колоса" Максим Максименко. В результаті зіткнення голкіпер "городян" отримав струс мозку і перелом щелепи зі зміщенням. Це сталося на 61-й хвилині матчу.

Футболіста забрали з поля медики в кареті швидкої допомоги, яка виїхала прямо на поле під час матчу.

Your browser does not support HTML5 video. Страшна травма воротаря в чемпіонаті України Пізніше від представників миколаївського клубу стало відомо, що Агаларов був успішно прооперований. За попередніми даними, 22-річний гравець приступить до тренувань не менше, ніж через шість тижнів. Нагадаємо, що нещодавно стали відомі всі пари півфіналу Кубка України. Раніше ми писали про те, що Федерація футболу України надала пояснення УЄФА по справі Мораеса.

Страшна травма воротаря в чемпіонаті України

Пізніше від представників миколаївського клубу стало извесно, що Агаларов був успішно прооперований. За попередніми даними, 22-річний гравець приступить до тренувань не менше, ніж через шість тижнів.

Амір Агаларов (фото: прес-служба МФК "Миколаїв")

Нагадаємо, що недавно стали відомі всі пари півфіналу Кубка України.

Раніше ми писали про те, що Федерація футболу України дала пояснення УЄФА у справі Мораеса.