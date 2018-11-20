Жахлива ДТП у Харкові: у суді висновки експертизи пояснювали за допомогою іграшки

Відео: YouTube / MediaPort News

У Харкові під час засідання Київського районного суду у справі про трагічну ДТП на вулиці Сумській в жовтні 2017 року розглянули заяву захисту водія Volkswagen Геннадія Дронова про відвід експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса. У вівторок, 20 листопада, до суду прийшли троє з чотирьох експертів НДІ, повідомляє "Медіапорт".

Як вирішив суд, для розгляду питання про відвід можна обійтися і без четвертого спеціаліста (Юлія Носатенко знаходиться на лікарняному).

Згідно із заявою трьох експертів (Віталія Варлахова, Валерія Ольхова і Ганни Роман), заява захисника Дронова Сергія Перепелиці про відвід є безпідставними, оскільки у них є відповідна кваліфікація та досвід для проведення подібного роду досліджень.

Додамо, що про відсутність підстав для відводу заявила і сторона звинувачення, і адвокат водія Lexus Олени Зайцевої Юлія Козир.

Представники потерпілих Лариса Матвєєва і Олександр Дрижанов, а також потерпілий Ігор Берченко підтримали заяву про відвід. Ще один представник потерпілих, Микола Василяка, підтримав сторону обвинувачення.

У результаті суддя Віктор Попрас у відведенні експертів відмовив і заявив, що адвокат Дронова не надав докази, які виключають можливість участі експертів.

Скріншот: YouTube / MediaPort News

Крім того, один з експертів у справі про ДТП на Сумській намагався пояснити захиснику Дронова висновки експертизи з допомогою іграшкової машинки.

За словами експертів, визначити швидкість автомобіля Lexus не є можливим, у той же час вони зазначили, що незалежно від швидкості машини Зайцевої, дії Дронова не відповідали ПДР. Також вони вказали на те, що відмінності в лініях межі перехрестя на фотографіях і графіці можна пояснити ракурсом зйомки і тим, що лінія видно під кутом в 90 градусів.

Як повідомлялося раніше, в Харкові Київський районний суд відмовився викликати на засідання в якості свідка медсестру, яка брала аналізи у обвинуваченої у резонансній смертельної аварії Олени Зайцевої.

Також ми писалио те, що один з постраждалих у результаті аварії в Харкові відмовився від цивільного позову і від претензій до підозрюваної Олени Зайцевої.

Також ми писали про те, що 2 жовтня родичі жертв признались, що вже втратили віру в те, що винні понесуть справедливе покарання, а також звернулися до президента України і попросили захистити їх право на справедливий суд.

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Відео: РБК-Україна