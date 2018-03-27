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В зоні АТО загинув військовий з Кременчука

STYLERLIFE        27.03.2018 - 12:31
Фото torange.biz
Фото torange.biz

У нього залишилися дружина та син

В зоні АТО загинув житель Кременчука, майор Андрій Смірнов. Про це повідомляє місцеве видання Лтава.

Боєць служив за контрактом із 2016-го року. У нього залишилися дружина та син.

Причину смерті наразі з’ясовують.

Інформація про загибель чоловіка стала відома від провідного спеціаліста Кременчуцького об’єднаного міського військкомату Тетяни Цонди.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова 14 березня помер від травм боєць АТО з Дніпра Марк Гудзовский (позивний "Упертий").

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Теги: погибший, АТО
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