В зоні АТО загинув військовий з Кременчука

У нього залишилися дружина та син
В зоні АТО загинув житель Кременчука, майор Андрій Смірнов. Про це повідомляє місцеве видання Лтава.
Боєць служив за контрактом із 2016-го року. У нього залишилися дружина та син.
Причину смерті наразі з’ясовують.
Інформація про загибель чоловіка стала відома від провідного спеціаліста Кременчуцького об’єднаного міського військкомату Тетяни Цонди.
Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова 14 березня помер від травм боєць АТО з Дніпра Марк Гудзовский (позивний "Упертий").