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ЗТМК на межі знищення: екс-керівник підприємства повідомив про критичий стан

Запоріжжя, Понеділок 20 липня 2020 14:11
ЗТМК на межі знищення: екс-керівник підприємства повідомив про критичий стан
Фото: ЗТМК в Запоріжжі (gmk.center)
Автор: Styler

У мережі також обурилися знищенням унікального запорізького підприємства

Нове керівництво "Запорізького титано-магнієвого комбінату", призначене Фондом держмайна України в травні цього року, без участі приватного акціонера підприємства, розформувало цех з виробництва титанових злитків і звільняє кваліфікованих співробітників.

Про це повідомив екс-генеральний директор ЗТМК Володимир Сівак на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні мені стало відомо, що новим керівництвом повністю розформовано один з найперспективніших цехів на ЗТМК - цех з виробництва титанових злитків. Говорячи професійною мовою: завод добровільно відмовився від найвищого і самого маржинального переділу", - написав він.

При цьому він зазначив, що багато фахівців, що працювали в цеху, вже звільнені.

"Більшість з висококласних професіоналів, відповідальних за цю роботу, вже звільнилися. На додаток, частина фахівців були скорочені новим керівництвом. Це говорить про відсутність здатності поставлених у "топ-менеджерів" правильно визначати потреби і забезпечувати ресурси, необхідні для підтримки і розвитку титанового виробництва", - зазначив Сивак.

Екс-директор ЗТМК нагадав, що раніше на підприємстві працювала ланцюжок переділів: ільменітовий концентрат (зовнішня сировина) - титановий шлак - титанова губка – злитки і сплави. За словами Сівака, саме виробництво титанових злитків забезпечували найвищу рентабельність.

"Стратегічно підприємство має рухатися до більш глибокого переділу. На кожному новому переділі збільшується прибутковість і успішність підприємства", - заявляє екс-гендиректор.

Як повідомляє Сивак, підприємство виробляло до 200 тонн зливків в рік. “На цьому всьому поставлений хрест. Щодо ситуації на сьогодні: ЗТМК злитки випускати вже не може. Таким чином, зусиллями ФДМ (Фонду державного майна України, - ред.) і нового менеджменту, підприємство відкинуто на 5 років назад", - констатує він.

На його думку, нове керівництво, призначене ФДМ, працює на руку конкурентам підприємства.

“Догляд висококласних кадрів з ЗТМК вигідний конкурентам. Версія про те, що ЗТМК тупо знищується під оплески зарубіжних конкурентів, яку я висловив у своїй нещодавній статті, знаходить все більше підтверджень", - написав Володимир Сивак.

Раніше експерт заявляв, що знищення ЗТМК, як конкурента на світовому титановому ринку, може бути вигідно виробникам з Китаю, Японії, РФ, Казахстану, США.

Варто відзначити, що в коментарях під публікацією Володимира Сівака також розгорнулася дискусія людей, знайомих з ситуацією на комбінаті:

Багато коментаторів погоджуються з висновками Володимира Сівака щодо цілей нового керівництва підприємства, згадуючи долю інших підприємств Запоріжжя, зокрема, Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗаЛК), наглядову раду якого наразі очолює заступник голови Фонду держмайна України Сергій Ігнатовський.

Підприємству також пророкують долю багатьох інших заводів, "розпиляних" у попередні роки на металобрухт:

ЗТМК на межі знищення: екс-керівник підприємства повідомив про критичий стан

ЗТМК на межі знищення: екс-керівник підприємства повідомив про критичий стан

ЗТМК на межі знищення: екс-керівник підприємства повідомив про критичий стан

ЗТМК на межі знищення: екс-керівник підприємства повідомив про критичий стан

Інші коментатори вимагають негайної реакції президента, уряду та місцевої влади.

Нагадаємо, 29 травня Фонд держмайна змінив керівника комбінату. Представники приватного інвестора, що володіє 49% акцій ТОВ "ЗТМК", кіпрської компанії TOLEXIS TRADING LIMITED (входить в холдинг Group DF), не могли бути присутніми на позачергових зборах акціонерів з-за обмежень, пов'язаних з карантинними заходами.

Сторона приватного акціонера заявила, що позачергові збори акціонерів ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" від 29 травня, на якому Сергій Лубенніков був призначений виконуючим обов'язки директора комбінату, було проведено незаконно. На захист генерального директора Володимира Сівака виступив трудовий колектив ЗТМК.

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Новини України ЗапоріжжяпромышленностьЗТМК
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