Бик зняв частину скальпа зі знаменитого матадора (фото, відео)

Матадор Хосе Паділья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)

Знаменитий матадор Хосе Паділья серйозно постраждав під час кориди в іспанському Аревало

В Іспанії знаменитий матадор Хосе Паділья позбувся частини скальпа після атаки бика. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Ricardo Calderón Limón.

На відео помітно, як тварина чіпляє 45-річного матадора, після чого чоловік падає на землю. Матадор отримав ще кілька ударів, але зміг самостійно піднятися на ноги і втекти.

Бик зняв частину скальпа з матадора

У битві з твариною Паділья втратив частину шкіри на голові. Його негайно відвезли в лікарню і успішно прооперували.

"Зі мною все в порядку, і хочу запевнити всіх, що після інциденту перебуваю в дуже хорошому стані", - розповів пізніше матадор.

Хосе Паділья (фото: twitter.com/ManoloMoles)

Хосе Паділья (фото: twitter.com/ManoloMoles)

Зазначимо, що сім років тому в Сарагосі Хосе Паділья у сутичці з биком позбувся ока. Тоді ж він частково втратив слух після травми вуха. Крім того, Хосе також довелося пройти тривале лікування у зв'язку з неодноразовими переломами щелепи.

Хосе Паділья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)

Хосе Паділья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)

Хосе Паділья (фото: twitter.com/Padillaelpirata)

Раніше повідомлялося, що в місті Памплона на традиційному фестивалі "Сан-Фермін" під час забігу биків постраждали щонайменше четверо людей.