Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Діти плакали": у Києві чоловік жорстоко познущався над твариною

STYLERТварини        02.07.2018 - 15:47
Фото: Гицель (Колаж РБК-Україна)
Фото: Гицель (Колаж РБК-Україна)

Господиня кота звернулася в поліцію

У Києві неадекватний чоловік убив кошеня прямо на очах у дітей. Про це повідомила користувач Кіра Медведєва на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в селищі Трипілля Київської області. Діти грали у дворі, коли побачили, що сусід підійшов до кошеняти, який лежав на траві біля дерева.

Кіра Медведєва розповіла, що її сусід повісив кошеня на дереві прямо на очах у дітей. Діти плакали і просили не чіпати тварину, але чоловік намотав коту на шию дріт і повісив його на гілці дерева. Медведєва опублікувала фотографію шкуродера і попередила, що ця людина не адекватна.

"Цей ублюдок сьогодні повісив на дереві мого кота при дітях. Діти просили не чіпати кота, а він продовжував намотувати дріт йому на шию. Діти плакали і просили цього мудака цього не робити, тільки людина з проблемною психікою на таке здатна. Кіт просто спав під деревом, і цей "недочоловік" сказав, що він його дратує. Будьте обережні, неадекватна людина!" - написала Кіра Медведєва.

Скріншот поста (facebook.com/kira.medvedeva)

Фото: Гицель (facebook.com/kira.medvedeva)

В коментарях пояснили, чому поруч не виявилося нікого з дорослих, які могли б перешкодити шкуродеру.

"Діти були за будинком, господиня в хаті, цей мужик сусід їх. Поки діти побігли в будинок, цей вбивця встиг задушити кота", - лбъяснила Єлизавета Володимирівна.

Скріншот коментарів (facebook.com/kira.medvedeva)

Пізніше Кіра Медведєва повідомила, що вона звернулася в поліцію і написала заяву. На шкуродера завели кримінальну справу.

Скріншот коментарів (facebook.com/kira.medvedeva)

Фото: Загиблий кошеня (facebook.com/kira.medvedeva)

Нагадаємо, жителі Одеси врятували лисеняти від жорстокої смерті.

У Києві активісти вимагали покарати доґхантера Олексія Святогора

"Сльози навертаються на очі": під Житомиром працює унікальний притулок для ведмедів (фото) У Вінницькій області врятували від смерті маленьких лелек (відео)
Теги: тварини, кіт
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся