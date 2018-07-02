"Діти плакали": у Києві чоловік жорстоко познущався над твариною

Господиня кота звернулася в поліцію

У Києві неадекватний чоловік убив кошеня прямо на очах у дітей. Про це повідомила користувач Кіра Медведєва на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в селищі Трипілля Київської області. Діти грали у дворі, коли побачили, що сусід підійшов до кошеняти, який лежав на траві біля дерева.

Кіра Медведєва розповіла, що її сусід повісив кошеня на дереві прямо на очах у дітей. Діти плакали і просили не чіпати тварину, але чоловік намотав коту на шию дріт і повісив його на гілці дерева. Медведєва опублікувала фотографію шкуродера і попередила, що ця людина не адекватна.

"Цей ублюдок сьогодні повісив на дереві мого кота при дітях. Діти просили не чіпати кота, а він продовжував намотувати дріт йому на шию. Діти плакали і просили цього мудака цього не робити, тільки людина з проблемною психікою на таке здатна. Кіт просто спав під деревом, і цей "недочоловік" сказав, що він його дратує. Будьте обережні, неадекватна людина!" - написала Кіра Медведєва.

Скріншот поста (facebook.com/kira.medvedeva)

Фото: Гицель (facebook.com/kira.medvedeva)

В коментарях пояснили, чому поруч не виявилося нікого з дорослих, які могли б перешкодити шкуродеру.

"Діти були за будинком, господиня в хаті, цей мужик сусід їх. Поки діти побігли в будинок, цей вбивця встиг задушити кота", - лбъяснила Єлизавета Володимирівна.

Скріншот коментарів (facebook.com/kira.medvedeva)

Пізніше Кіра Медведєва повідомила, що вона звернулася в поліцію і написала заяву. На шкуродера завели кримінальну справу.

Скріншот коментарів (facebook.com/kira.medvedeva)

Фото: Загиблий кошеня (facebook.com/kira.medvedeva)

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