"Не залишайте без нагляду": у Києві кіт загинув, застрягши у вікні (фото, відео)

Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos

Тварина залізла у вікно на третьому поверсі

У Святошинському районі Києва сталася трагедія з котом. Тварина якимось чином полізла через вікно всередину квартири на третьому поверсі багатоповерхового житлового будинку і застрягла. На місце прибули рятувальники. Про інцидент розповіли на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Коли фахівці дістали кота з відкритого на провітрювання вікна, він був вже мертвий.

Фото: Кіт застряг у вікні (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Кіт застряг у вікні і помер. НП на бул. Кольцова 14у, в Києві. Сьогодні вдень стався неприємний інцидент. Незрозуміло яким чином кіт застряг у вікні на третьому поверсі. Положення кота було мордою в квартиру. На місце НП швидко прибув рятувальник Михайло з "Команди порятунку тварин". Їм була проведена операція з вилучення, вже закляклого тіла кота, з віконного отвору. На жаль, кіт загинув", - повідомили в мережі.

Фото: Кіт застряг у вікні (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Шановні господарі домашніх улюбленців, ставитеся уважніше до своїх улюбленців. Перевіряйте місце, де ви їх залишаєте, йдучи на роботу, і ставте москітні сітки на вікна", - зазначили в співтоваристві.

Пізніше було опубліковано відео інциденту.

Відео: Тварина застрягла у вікні (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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