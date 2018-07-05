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Миколаївському зоопарку після жахливої трагедії подарували рідкісну тварину (фото)

STYLERТварини        05.07.2018 - 17:02
Фото: facebook.com/zoo
Фото: facebook.com/zoo

У звіринці з'явився новий альпак

У Миколаївському зоопарку в четвер, 5 липня, з'явився новий альпак. Це сталося після жахливої трагедії. На території зоопарку місяць тому зграя бродячих собак загризла сімейство альпак. Охорона заперечувала свою провину, всі сторони трагічної події звинувачували один одного.

Про жахливу смерть рідкісних тварин дізнався бізнесмен з Дніпра. Він вирішив подарувати зоопарку нового самця альпаки.

Фото: Альпака (прес-служба)

 

Фото: Альпака (прес-служба)

"Мене запевнили, що зоопарк докладе максимальних зусиль, щоб забезпечити новій тварині максимально комфортні та безпечні умови життя. З цієї сумної історії необхідно зробити висновки, але не можна позбавляти мешканців великого міста і їх дітей можливості радіти команії рідкісної, красивої і доброзичливої тварини", - розповів бізнесмен.

Найближчим часом альпак переїде в новий дім.

Раніше повідомлялося, що жителі Одеси врятували лисеняти від жорстокої смерті. Тварину передали в національний парк "Тузловські лимани" в Одеській області. Лисеня буде жити в заповіднику, найбільш наближеному до його природному середовища.

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Теги: тварини, зоопарк
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