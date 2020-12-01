У Полтаві 16-річний боксер убив чоловіка на зупинці і зняв це на відео

У Полтаві підліток убив чоловіка на зупинці (колаж: РБК-Україна)

У Полтаві підліток побив чоловіка на зупинці, після чого той помер

У центрі Полтави 16-річний хлопець вдарив 46-річного чоловіка. Все сталося дуже швидко - чоловік впав з одного удару, вдарився об бруківку і втратив свідомість. Через десять днів потерпілий помер, так і не приходячи у свідомість.

Все, що відбувається підліток знімав на відео, називаючи себе представником "Нацдружини". Одинадцятикласника вже відправили під нічний домашній арешт, говориться в сюжеті програми "Свідок".

В пресслужбі Національної поліції Полтавській області розповіли, що інцидент стався ще 13 жовтня близько 16:40 на зупинці транспорту в Київському районі міста.

"16-річний житель Полтави завдав тілесні ушкодження місцевому 46-річному чоловікові, який від отриманих травм помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

На знятих самим підлітком відео підліток звинувачує нетверезого на вигляд худорлявої статури чоловіка в наркотичній залежності. Підліток же, як з'ясувалося, займається тайським боксом.

Пізніше також з'ясувалося, що загиблий працював сисадміном, і нещодавно поховав матір. Не виключено, що за допомогою алкоголю він знімав стрес.

Хлопець свою вину визнав. За "вбивство з необережності" йому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Відео можна переглянути за посиланням. Містить сцени насильства. 18+.

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