В Японії вбили знаменитого восьминога-оракула, який передбачував результати матчів ЧМ-2018

Господар восьминога сподівається на появу нового провісника

В Японії вбили і з'їли знаменитого восьминога, який передбачав результати матчів на ЧС-2018. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Великий восьминіг по кличці Рабьо був відомий у Японії своїми здібностями оракула. Він тричі вірно передбачив результати матчів і жодного разу не помилився. У перший раз він передбачив перемогу збірної Японії в матчі з Колумбією, вдруге оракул повідомив, що в матчі з Сенегалом буде нічия, а в третій раз він дав зрозуміти, що у матчі з Польщею буде поразка.

Господар восьминога Рабьо вирішив не чекати закінчення чемпіонату і прийняв рішення розчленувати молюска. Після цього він продав його на ринку разом з іншими морепродуктами.

Скріншот фото (twitter.com/mizuhara_kai)

Рибак зазначив, що він був дуже радий, що Рабьо точно вказав результати всіх трьох матчів і сподівається, що йому на заміну з'явиться інший восьминіг-оракул, який буде радувати Японію своїми передбаченнями.

До речі, нещодавно в Китаї пройшов дощ з морських тварин.

Мешканці Китаю опублікували в мережі фото незвичайних наслідків дощу, який разом з водою приніс їм мешканців морських глибин.

"Знімки були зроблені в прибережном місті Циндао, в провінції Шаньдун на сході Китаю. Хоча знімки і виглядають феноменальними, але тварини могли бути підняті вітром з моря, викликаним торнадо. Це стало причиною того, то вони падали просто з неба", - йдеться в повідомленні.

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