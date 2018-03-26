какаяматьтакаядочь: українська співачка вразила шанувальників відео з донькою

Користувачі відзначили схожість малятка і співачки

Відома українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася зворушливим відео зі своєю дочкою Сонею Кіперман. Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

"#какаяматьтакаядочь", - підписала відео співачка.

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa) 24 Березня 2018 в 11:54 PDT

Відео: Віра Брежнєва з дочкою (instagram.com/ververa)

На кадрах, які артистка отфильтвовала з допомогою сердечок, Віра Брежнєва і Соня посміхаються в камеру. За кадром чути дорожній шум, а Соня каже мамі, що знімає відео, а не робить фото.

"Яка доча, красуня, вже зовсім доросла. Мамуля теж звичайно", - написали в коментарях.

"Як схожі. Одне обличчя з мамою", - зазначили шанувальники зірки.

"Ось так має виглядати весна", - додали в мережі.

До речі, в новому кліпі Віри Брежнєвої знайшли несподівані вади.

За словами деяких користувачів, кадр з танцюристами нагадав голландський фільм 2009 року "Людська багатоніжка". Також багато висловилися з приводу бежевих лосин на чоловіках в кліпі.

Нагадаємо, в київському палаці "Україна" 2. лютого відбулася 10-та ювілейна церемонія нагородження "Viva! Найкрасивіші 2018" (відеорепортаж з червоної доріжки: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)