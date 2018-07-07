"Просто бусечки": діти Максима Галкіна і Пугачьової влаштували показ мод" (відео)

Діти шоумена Ліза і Гаррі пройшлися під руку по уявному "подимуму"

Відомий російський шоумен Максим Галкін запостив відео в своєму Instagram на якому його з Аллою Пугачовою діти влаштували імпровізований показ мод".

Як зрозуміло з короткого відео, його діти пофантазував і вирішили, що показ має бути саме на морську тематику. Ролик так і назвали “Показ мод. Покатаємося на яхті".

Публікація від Максим Галкін (@maxgalkinru) 6 Лип 2018 в 8:21 PDT

Відео : "показ мод" (instagram.com/maxgalkinru)

Маленька дочка Максима Галкіна - Ліза граціозно пройшлася по двору в крислатому капелюсі. Вона продемонструвала кілька образів: "вечірній наряд - відпочинок на морі", "чарівна незнайомка", а після цього, маленька "модель" пройшлася під руку зі своїм братом Гаррі.

Варто відзначити, що дівчинка ходила по "подіуму" з недитячим кокетством. А настрій у неї точно був, як ніби вона гуляє по справжній яхті.

Шанувальники російського артиста відзначили артистизм Лізи і щиро їй захоплювалися. Її навіть назвали "маленькою принцесою".

Скрін коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

Також підписники захоплено відзначили, що Ліза відмінно ходить по подіуму" і що володіє хорошою грацією і красою. А ще їх з братом назвали "Просто бусічки"

Скрін коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

Фото: Галкін з донькою (instagram.com/maxgalkinru)

До Речі, раніше Галкін підірвав мережу фото Пугачової без макіяжу.

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