"Просто бусечки": діти Максима Галкіна і Пугачьової влаштували показ мод" (відео)

Діти шоумена Ліза і Гаррі пройшлися під руку по уявному "подимуму"
Відомий російський шоумен Максим Галкін запостив відео в своєму Instagram на якому його з Аллою Пугачовою діти влаштували імпровізований показ мод".
Як зрозуміло з короткого відео, його діти пофантазував і вирішили, що показ має бути саме на морську тематику. Ролик так і назвали “Показ мод. Покатаємося на яхті".
Відео : "показ мод" (instagram.com/maxgalkinru)
Маленька дочка Максима Галкіна - Ліза граціозно пройшлася по двору в крислатому капелюсі. Вона продемонструвала кілька образів: "вечірній наряд - відпочинок на морі", "чарівна незнайомка", а після цього, маленька "модель" пройшлася під руку зі своїм братом Гаррі.
Варто відзначити, що дівчинка ходила по "подіуму" з недитячим кокетством. А настрій у неї точно був, як ніби вона гуляє по справжній яхті.
Шанувальники російського артиста відзначили артистизм Лізи і щиро їй захоплювалися. Її навіть назвали "маленькою принцесою".
Скрін коментарів (instagram.com/maxgalkinru)
Також підписники захоплено відзначили, що Ліза відмінно ходить по подіуму" і що володіє хорошою грацією і красою. А ще їх з братом назвали "Просто бусічки"
Скрін коментарів (instagram.com/maxgalkinru)
Фото: Галкін з донькою (instagram.com/maxgalkinru)
До Речі, раніше Галкін підірвав мережу фото Пугачової без макіяжу.
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