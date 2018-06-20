Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

10 років на сцені: кращі кліпи гурту "Антитіла"

STYLERЗірки        20.06.2018 - 14:24
Гурт "Антитіла" (фото: antytila.com)
Гурт "Антитіла" (фото: antytila.com)

Styler пропонує вам подивитися 5 кращих відео гурту "Антитіла", який 20 червня святкує ювілей

20 червня виповнюється 10 років відомій українській рок-групі "Антитіла".

У 2008 році колектив отримав гран-прі музичного фестивалю "Перлини сезону". Крім того, групу внесли в презентаційну збірку "Мистецький Олімп України 2008-2009" за збереження українського мелосу в сучасному молодіжному та естрадному мистецтві, а канал MTV запропонував хлопцям вирушити у всеукраїнський тур.

"Для кожного музиканта групи, для кожного справжнього шанувальника "Антитіл" місяць червень є особливим. Колись саме в цьому місяці народилися "Антитіла"... 10 років творчості, наполегливої праці та чесної музики", - йдеться на сторінці групи в Facebook.

Фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя (фото: РБК-Україна)

Styler пропонує вам подивитися 5 кращих відео гурту, що вже давно став культовим.

Танцюй

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

У книжках

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

TDME

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

Одинак

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

Молоком

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

Нагадаємо, інтерв'ю Styler Тарас Тополя розповів, як свого часу колектив відмовився від "російської історії" і не шкодує про це, як хлопці підкорювали Америку і що з цього вийшло, і яке відношення до їхньої творчості має борщ.

"Ілюзії розбилися": Тарас Тополя розповів про новорічне розчарування дитинства Лідер гурту "Антитіла" розповів, чому українські зірки виступають у РФ
Теги: Антитела
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся