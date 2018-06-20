10 років на сцені: кращі кліпи гурту "Антитіла"

Styler пропонує вам подивитися 5 кращих відео гурту "Антитіла", який 20 червня святкує ювілей

20 червня виповнюється 10 років відомій українській рок-групі "Антитіла".

У 2008 році колектив отримав гран-прі музичного фестивалю "Перлини сезону". Крім того, групу внесли в презентаційну збірку "Мистецький Олімп України 2008-2009" за збереження українського мелосу в сучасному молодіжному та естрадному мистецтві, а канал MTV запропонував хлопцям вирушити у всеукраїнський тур.

"Для кожного музиканта групи, для кожного справжнього шанувальника "Антитіл" місяць червень є особливим. Колись саме в цьому місяці народилися "Антитіла"... 10 років творчості, наполегливої праці та чесної музики", - йдеться на сторінці групи в Facebook.

Фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя (фото: РБК-Україна)

Styler пропонує вам подивитися 5 кращих відео гурту, що вже давно став культовим.

Танцюй

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

У книжках

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

TDME

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

Одинак

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

Молоком

Відео з YouTube/АНТИТІЛА

Нагадаємо, інтерв'ю Styler Тарас Тополя розповів, як свого часу колектив відмовився від "російської історії" і не шкодує про це, як хлопці підкорювали Америку і що з цього вийшло, і яке відношення до їхньої творчості має борщ.