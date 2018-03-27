"13 кілограмів мені личать": вагітна Джамала знялася у зворушливій фотосесії

Тема зйомки була пов'язана з фільмом "Форма води"

Українська співачка Джамала, яка готується стати матір'ю, знялася в зворушливою фотосесії для журналу ELLE. Кілька знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що тема казкової зйомки і спосіб були пов'язані з останнім фільмом від Гільєрмо дель Торо "Форма води", який отримав "Оскар".

Фото: Джамала для ELLE (instagram.com/jamalajaaa)

"Стільки компліментів я ще ніколи в житті не чула. Виходить, що +13 кг мені йдуть!" - сказала Джамала в інтерв'ю, яке вийшло разом з фотографіями.

Фото: Джамала для ELLE (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що мама Джамали розповіла, як їй вдалося виховати зірку.

Дізнайся більше про Джамалу (video.rbc.ua)