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"13 кілограмів мені личать": вагітна Джамала знялася у зворушливій фотосесії

STYLERЗірки        27.03.2018 - 10:53
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Тема зйомки була пов'язана з фільмом "Форма води"

Українська співачка Джамала, яка готується стати матір'ю, знялася в зворушливою фотосесії для журналу ELLE. Кілька знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що тема казкової зйомки і спосіб були пов'язані з останнім фільмом від Гільєрмо дель Торо "Форма води", який отримав "Оскар".

Фото: Джамала для ELLE (instagram.com/jamalajaaa)

"Стільки компліментів я ще ніколи в житті не чула. Виходить, що +13 кг мені йдуть!" - сказала Джамала в інтерв'ю, яке вийшло разом з фотографіями.

Фото: Джамала для ELLE (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що мама Джамали розповіла, як їй вдалося виховати зірку.

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Теги: Джамала
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