"4 собаки, соковичавниця і особистий помічник": Педан показав, що у нього в сумці (відео)

Український ведучий у 36 років став блогером
Український телеведучий Олександр Педан нещодавно почав знімати відео гумористичного характеру для свого блогу в YouTube. 4 липня новоспечений блогер виклав забавну пародію під назвою "Що в сумці у Олександра Педана", анонсувавши випуск Instagram. Користувачі дуже бурхливо відреагували на рекламний ролик, який став частиною пародії.
"Ви вже пробували Perdol?" — написав у підписі до опублікованого відео сам Педан.
Відео: (instagram.com/pedanos)
У коментарях до відеозапису шанувальники посміялися з каламбурної назви рекламованого засобу для прання і навіть виділили "улюблені моменти". Деякі звернулися до значення слова іншою мовою, звинувативши блогера у нецензурному мовленні.
"Круто", "Бомбезно))","На українській давай", "Пердоль з польської х*єй, я пердолю - я х*єю", "Вони напевно не знають, що це означає на польському!", "Дуже класне відео вийшло", "Саша, це дуже смішно)))", — пишуть користувачі соціальної мережі.
Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/pedanos
В повному ролику пародії на блогерів Олександр Педан показав, що знаходиться в його сумці. Іронія відео, на думку прихильників новоспеченого блогера в тому, що Педан показує нікого не цікавлячу сторону життя багатьох авторів YouTube-каналів.
Відео: Що в сумці у Олександра Педана (youtube.com/ПЕДАН МОЖЕ)
Нагадаємо, що відомий телеведучий Олександр Педан поділився улюбленими напрямками для відпочинку.
Відео: (video.rbc.ua)