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"4 собаки, соковичавниця і особистий помічник": Педан показав, що у нього в сумці (відео)

STYLERЗірки        07.07.2018 - 18:05
Фото: (instagram.com/pedanos)
Фото: (instagram.com/pedanos)

Український ведучий у 36 років став блогером

Український телеведучий Олександр Педан нещодавно почав знімати відео гумористичного характеру для свого блогу в YouTube. 4 липня новоспечений блогер виклав забавну пародію під назвою "Що в сумці у Олександра Педана", анонсувавши випуск Instagram. Користувачі дуже бурхливо відреагували на рекламний ролик, який став частиною пародії.

"Ви вже пробували Perdol?" — написав у підписі до опублікованого відео сам Педан.

Відео: (instagram.com/pedanos)

У коментарях до відеозапису шанувальники посміялися з каламбурної назви рекламованого засобу для прання і навіть виділили "улюблені моменти". Деякі звернулися до значення слова іншою мовою, звинувативши блогера у нецензурному мовленні.

"Круто", "Бомбезно))","На українській давай", "Пердоль з польської х*єй, я пердолю - я х*єю", "Вони напевно не знають, що це означає на польському!", "Дуже класне відео вийшло", "Саша, це дуже смішно)))", — пишуть користувачі соціальної мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/pedanos

В повному ролику пародії на блогерів Олександр Педан показав, що знаходиться в його сумці. Іронія відео, на думку прихильників новоспеченого блогера в тому, що Педан показує нікого не цікавлячу сторону життя багатьох авторів YouTube-каналів.

Відео: Що в сумці у Олександра Педана (youtube.com/ПЕДАН МОЖЕ)

Нагадаємо, що відомий телеведучий Олександр Педан поділився улюбленими напрямками для відпочинку.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: youtube, Александр Педан
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