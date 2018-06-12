42-річна Жанна Бадоєва похвалилася фігурою в купальнику і розкрила секрет харчування (фото)

Телеведуча дала кілька порад

42-річна телеведуча Жанна Бадоєва показала фігуру в купальнику. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку телеведуча позує в стильному чорному роздільному купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру. Вона знаходиться зараз на відпочинку в Італії. Судячи з фото, зірка любить проводити час біля басейну.

Жанна Бадоєва також розповіла про своє харчування, завдяки якому їй вдається зберігати фігуру підтягнутою.

"Ви часто питаєте мене про мій раціон харчування. Чесно кажучи, він у мене настільки особистий і, на загальну думку тих, хто прагне харчуватися "правильно", абсолютно жахливий! Ранок: кава (без цукру) і бріош з кремом! (7- 8 ранку), обід: салат, паста (або різотто), або м'ясо з овочами, або пюре, або японська кухня! Десерт. Кава (з 12: 30- 15:30), вечеря: риба або м'ясо з овочами, або паста! Іноді піца або морепродукти (з 19:00) - ось так!", - написала Бадоєва.

Зірок також дала кілька порад.

"Звичайно, не потрібно брати приклад всім! Тому що все дуже індивідуально! Потрібно прислухатися до свого організму і розуміти, що і скільки, і коли йому потрібно! При цьому я намагаюся багато ходити або стрибати на батуті! Я не займаюся спортом (не люблю), не п'ю і не курю (не люблю, мені не смачно) - ось ніби і все! Іноді, звичайно, міняю щось, якщо відчуваю, що важко і мій організм не дуже зараз цього хоче!", - додала телеведуча.

Скріншот поста (instagram.com/zhanna_badoeva)

Раніше голлівудська зірка з України похвалилася підтягнутою фігурою.

На знімку 38-річна Куриленко в чорному цілісному купальнику з вирізами на животі загоряє на виступі посеред басейну.

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