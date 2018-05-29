"80 років мого життя ризикують бути перекресленими": Морган Фрімен вибачився перед жінками

Актор покаявся в харассменті

Голлівудський актор Морган Фріман заявив, що вибачається перед усіма жінками, яких могло образити або зачепити його поведінка на знімальному майданчику. Він зізнався, що не хотів нікого принижувати і просто жартував. Про це повідомляє Deadline.

"Я спустошений тим, що 80 років мого життя ризикують бути перечеркнутими в одну мить з-за повідомлень в ЗМІ. Всі жертви нападів і утисків заслуговують того, щоб їх вислухали. І ми повинні вислухати їх. Але неправильно прирівнювати жахливі випадки сексуального насильства до хай і недоречних, але компліментів або гумору", - сказав актор.

Він зазначив, що на зйомках кожного фільму намагався створити невимушену атмосферу. "Запевняю вас, що я той, хто відчуває потребу забезпечити чоловікам і жінкам можливість відчувати себе комфортно і невимушено поруч зі мною. І тільки тому я часто намагався жартувати і хвалити жінок в стилі, який здавався мені легким і забавним", - поділився Фріман.

Артист також стверджує, що ніколи не примушував своїх колег до сексуальних стосунків. "Очевидно, я не завжди робив це вдало. І саме тому я вже вибачився і буду продовжувати вибачатися перед будь-ким, кого я міг засмутити зовсім ненавмисно. Але я хочу висловитися ясно: я не створював небезпечну обстановку на робочому місці. Я не нападав на жінок. Я не пропонував роботу або просування по кар'єрних сходах в обмін на секс. Будь-яке припущення, що робив це, є брехнею", - додав він.

Нагадаємо, що Моргана Фрімана звинуватили в сексуальному зв'язку з онукою.