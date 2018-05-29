Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"80 років мого життя ризикують бути перекресленими": Морган Фрімен вибачився перед жінками

STYLERЗірки        29.05.2018 - 15:54
Фото: Кадр з фільму "Еван Всемогутній"
Фото: Кадр з фільму "Еван Всемогутній"

Актор покаявся в харассменті

Голлівудський актор Морган Фріман заявив, що вибачається перед усіма жінками, яких могло образити або зачепити його поведінка на знімальному майданчику. Він зізнався, що не хотів нікого принижувати і просто жартував. Про це повідомляє Deadline.

"Я спустошений тим, що 80 років мого життя ризикують бути перечеркнутими в одну мить з-за повідомлень в ЗМІ. Всі жертви нападів і утисків заслуговують того, щоб їх вислухали. І ми повинні вислухати їх. Але неправильно прирівнювати жахливі випадки сексуального насильства до хай і недоречних, але компліментів або гумору", - сказав актор.

Він зазначив, що на зйомках кожного фільму намагався створити невимушену атмосферу. "Запевняю вас, що я той, хто відчуває потребу забезпечити чоловікам і жінкам можливість відчувати себе комфортно і невимушено поруч зі мною. І тільки тому я часто намагався жартувати і хвалити жінок в стилі, який здавався мені легким і забавним", - поділився Фріман.

Артист також стверджує, що ніколи не примушував своїх колег до сексуальних стосунків. "Очевидно, я не завжди робив це вдало. І саме тому я вже вибачився і буду продовжувати вибачатися перед будь-ким, кого я міг засмутити зовсім ненавмисно. Але я хочу висловитися ясно: я не створював небезпечну обстановку на робочому місці. Я не нападав на жінок. Я не пропонував роботу або просування по кар'єрних сходах в обмін на секс. Будь-яке припущення, що робив це, є брехнею", - додав він.

Нагадаємо, що Моргана Фрімана звинуватили в сексуальному зв'язку з онукою.

Зірка "Володаря кілець" розповів, скільки в Голлівуді геїв "Там всі досить гарячі": російський актор з "Гри престолів" розповів про сексуальні сцени
Теги: Морган, актор, секс скандал, насилие
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top