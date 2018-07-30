"А может к черту…": Лобода засвітилася на фестивалі забороненого в Україні ресурсу (відео)

Зірка похвалилася черговим виступом в Росії
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, виступила на фестивалі забороненої в Україні російської соцмережі "ВКонтакте". VK Fest-2018 відбувся в Санкт-Петербурзі. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка похвалилася відео з виступу.
У ролику чути, як артистці підспівує натовп шанувальників. Зокрема вона виконала композиції "К черту любовь" та новий трек "SuperStar". Лобода вийшла на сцену в чорній сорочці і брюках, які розбавила золотим бантом на поясі.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Відео: Loboda в Росії (instagram.com/lobodaofficial)
Ролик співачки прокоментували багато користувачів мережі:
"Величезний заряд від вас на цьому виступі. Незважаючи на пітерську спеку, був нереально вогняний виступ. Отримали задоволення 100%".
"Класна! Я от тільки не розумію, чому безголоса Бузова теж збирає стадіони?".
"Артист з великої літери! Не дивлячись на погодні умови, стан власних душі і тіла, щільного графіка, віддача на 100%. Енерджайзер позитиву та емоцій! Просто розумниця і молодець!".
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
До речі, опальна Лобода заспівала пісню MONATIK на фестивалі "Жара" в Баку.
Раніше співаючі в Росії Лобода та Ані Лорак засвітилися в Києві.
Нагадаємо, опальна Лобода похвалилася черговою нагородою від Муз-ТВ.
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