"А может к черту…": Лобода засвітилася на фестивалі забороненого в Україні ресурсу (відео)

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Зірка похвалилася черговим виступом в Росії

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, виступила на фестивалі забороненої в Україні російської соцмережі "ВКонтакте". VK Fest-2018 відбувся в Санкт-Петербурзі. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка похвалилася відео з виступу.

У ролику чути, як артистці підспівує натовп шанувальників. Зокрема вона виконала композиції "К черту любовь" та новий трек "SuperStar". Лобода вийшла на сцену в чорній сорочці і брюках, які розбавила золотим бантом на поясі.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 28 Лип 2018 р. о 9:49 PDT

Відео: Loboda в Росії (instagram.com/lobodaofficial)

Ролик співачки прокоментували багато користувачів мережі:

"Величезний заряд від вас на цьому виступі. Незважаючи на пітерську спеку, був нереально вогняний виступ. Отримали задоволення 100%".

"Класна! Я от тільки не розумію, чому безголоса Бузова теж збирає стадіони?".

"Артист з великої літери! Не дивлячись на погодні умови, стан власних душі і тіла, щільного графіка, віддача на 100%. Енерджайзер позитиву та емоцій! Просто розумниця і молодець!".

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, опальна Лобода заспівала пісню MONATIK на фестивалі "Жара" в Баку.

Раніше співаючі в Росії Лобода та Ані Лорак засвітилися в Києві.

Нагадаємо, опальна Лобода похвалилася черговою нагородою від Муз-ТВ.

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