Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"А ти бачив?": Ірина Білик показала молодшого сина

STYLERЗірки        22.06.2018 - 18:35
Фото: Ірина Білик (facebook/VIVA)
Фото: Ірина Білик (facebook/VIVA)

Малюкові в грудні виповнилося два роки

Відома українська співачка Ірина Білик показала свого молодшого сина Тамриза. Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку, який опублікувала Ірина Білик, на першому плані знаходиться син Тамриз, якому в грудні виповнилося два роки, а ззаду знаходяться сама співачка та її чоловік, професійний фотограф і художник азербайджанського походження Аслан Ахмадов.

"А ти бачив останній кліп моєї мами?" – так підписала фотографію співачка.

Скріншот фото (instagram.com/bilyk_iryna)

Відомо, що Тамриз народився 8 грудня 2015 року з допомогою сурогатного материнства. У співачки є старший син – Гліб, який з'явився в 1999 році від шлюбу з Андрієм Оверчуком.

З Асланом Ахмадовим Ірина офіційно не розписана, але вони заручені.

Скріншот фото (instagram.com/bilyk_iryna)

Нещодавно ми писали про те, що Ірина Білик поділилася планами на майбутнє весілля.

Про весілля артистки з чоловіком і батьком молодшого сина Асланом Ахмадовим, мало що відомо. Відомо, тільки те, що пара побралася. Головне у сім'ї Ірини Білик і Аслана Ахмадова – діти, весілля може і почекати, як запевняє сама артистка.

Весілля досі не грали, тому що всі гроші відкладалися на народження дитини. Зараз сім'я збирає гроші на весільну вечірку.

Зіркова пара Горбунов та Осадча

Багатодітна мати: Ольга Цибульська заінтригувала прихильників незвичайним фото Відома українська співачка стала мамою
Теги: співачка, діти, Ірина Білик
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся