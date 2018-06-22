"А ти бачив?": Ірина Білик показала молодшого сина

Малюкові в грудні виповнилося два роки

Відома українська співачка Ірина Білик показала свого молодшого сина Тамриза. Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку, який опублікувала Ірина Білик, на першому плані знаходиться син Тамриз, якому в грудні виповнилося два роки, а ззаду знаходяться сама співачка та її чоловік, професійний фотограф і художник азербайджанського походження Аслан Ахмадов.

"А ти бачив останній кліп моєї мами?" – так підписала фотографію співачка.

Скріншот фото (instagram.com/bilyk_iryna)

Відомо, що Тамриз народився 8 грудня 2015 року з допомогою сурогатного материнства. У співачки є старший син – Гліб, який з'явився в 1999 році від шлюбу з Андрієм Оверчуком.

З Асланом Ахмадовим Ірина офіційно не розписана, але вони заручені.

Скріншот фото (instagram.com/bilyk_iryna)

Нещодавно ми писали про те, що Ірина Білик поділилася планами на майбутнє весілля.

Про весілля артистки з чоловіком і батьком молодшого сина Асланом Ахмадовим, мало що відомо. Відомо, тільки те, що пара побралася. Головне у сім'ї Ірини Білик і Аслана Ахмадова – діти, весілля може і почекати, як запевняє сама артистка.

Весілля досі не грали, тому що всі гроші відкладалися на народження дитини. Зараз сім'я збирає гроші на весільну вечірку.

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