Актриса Олена Мусієнко вагітна від брата міністра інфраструктури (фото)

Зірка вперше стане мамою

27-річна українська актриса Олена Мусієнко вагітна первістком. Батько майбутнього малюка - чоловік зірки, брат міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Радісну новину актриса повідомила на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Олена Мусієнко позує в білому мереживній сарафані. У актриси чітко видно кругленький животик.

Скріншот поста (instagram.com/alonamusiienko)

Нагадаємо, що Олена Мусієнко і Максим Омелян одружилися 28 серпня 2017 року. Церемонія одруження відбулася в Печерському РАГСі міста Києва, а вінчання пройшло в соборі святого Олександра. Саме свято пройшло в ресторані Прага.

Мусієнко розпочала роботу на телебаченні в 2012 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі". У кіно вона дебютувала в короткометражці режисера Павла Мартинова "Де коза була" (2012). Після Олена Мусієнко знялася у фільмах режисера Любомира Левицького "Ломбард" і "Тіні незабутих предків".

Нагадаємо, що відома українська танцівниця вперше стала мамою.

Зауважимо, що про свою вагітність Олена Шоптенко дізналася під час участі в проекті "Танці з зірками" і поділилася цим тільки зі своїм партнером Ахтемом Сеітаблаєва.

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