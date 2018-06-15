Актриса Олена Мусієнко розповіла, де буде народжувати

Зірка вагітна первістком

Українська актриса Альона Мусієнко, яка чекає дитину від брата міністра інфраструктури Володимира Омеляна Максима, розповіла, де збирається народжувати. Про це повідомляє lux.fm.

Про свій "цікавий стан" 24-річна зірка дізналася під час відпочинку в Альпах.

"Це сталося в австрійських Альпах взимку. Ми багато каталися на лижах і ні про що не підозрювали! Сприяв, напевно, гірський клімат. Для нас з чоловіком це був дуже приємний сюрприз!" – розповіла вона.

Зараз Альона Мусієнко знаходиться на шостому місяці вагітності. За словами майбутньої мами, народжувати вона планує у Києві в колі самих близьких людей.

Мусієнко розпочала роботу на телебаченні у 2012 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі". У кіно вона дебютувала в короткометражці режисера Павла Мартинова "Де коза була" (2012). Після Альона Мусієнко знялася у фільмах режисера Любомира Левицького "Ломбард" та "Тіні незабутих предків".

Нагадаємо, що Олена Мусієнко і Максим Омелян одружилися 28 серпня 2017 року. Церемонія одруження відбулася в Печерському Рагсі міста Києва, а вінчання пройшло у соборі святого Олександра. Саме торжество пройшло в ресторані Прага.

Раніше повідомлялося, що актриса Олена Мусієнко вагітна від брата міністра інфраструктури. Радісну новину актриса повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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