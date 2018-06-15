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Актриса Олена Мусієнко розповіла, де буде народжувати

STYLERЗірки        15.06.2018 - 16:48
Фото: Альона Мусієнко (instagram.com/alonamusiienko)
Фото: Альона Мусієнко (instagram.com/alonamusiienko)

Зірка вагітна первістком

Українська актриса Альона Мусієнко, яка чекає дитину від брата міністра інфраструктури Володимира Омеляна Максима, розповіла, де збирається народжувати. Про це повідомляє lux.fm.

Про свій "цікавий стан" 24-річна зірка дізналася під час відпочинку в Альпах.

"Це сталося в австрійських Альпах взимку. Ми багато каталися на лижах і ні про що не підозрювали! Сприяв, напевно, гірський клімат. Для нас з чоловіком це був дуже приємний сюрприз!" – розповіла вона.

Зараз Альона Мусієнко знаходиться на шостому місяці вагітності. За словами майбутньої мами, народжувати вона планує у Києві в колі самих близьких людей.

Мусієнко розпочала роботу на телебаченні у 2012 році, коли стала ведучою ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі". У кіно вона дебютувала в короткометражці режисера Павла Мартинова "Де коза була" (2012). Після Альона Мусієнко знялася у фільмах режисера Любомира Левицького "Ломбард" та "Тіні незабутих предків".

Нагадаємо, що Олена Мусієнко і Максим Омелян одружилися 28 серпня 2017 року. Церемонія одруження відбулася в Печерському Рагсі міста Києва, а вінчання пройшло у соборі святого Олександра. Саме торжество пройшло в ресторані Прага.

Раніше повідомлялося, що актриса Олена Мусієнко вагітна від брата міністра інфраструктури. Радісну новину актриса повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Теги: актриса, вагітність
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