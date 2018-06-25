Екс-дружина Сталлоне стала мамою в 54 роки

Для актриси це вже п'ята дитина

Відома датська актриса Бріджит Нільсен народила п'яту дитину в 54 роки. Про це повідомляє видання People.

Колишня дружина Сильвестра Сталлоне стала мамою в 54 роки. Шлюб з відомим актором тривав недовго і був другим у житті актриси. Зараз вона вийшла заміж в п'ятий раз, її чоловік – італійський продюсер Маттіа Дессі.

Відомо, що Маттіа Дессі молодше Бріджит на 15 років і вона допомогла йому побудувати кар'єру, так як до зустрічі з нею він працював у барі. Разом пара вже 12 років, з 2006 року.

Скріншот поста (facebook.com/realBrigitteNielsen)

Бріджит Нільсен народила дівчинку, яку назвали Фріда. Це перша спільна дитина Бріджит і Маттіа і п'ята для самої актриси. Найстаршому синові Бріджит – 34 роки.

Всього в актриси четверо синів від трьох різних чоловіків.

Бріджит Нільсен прославилася після зйомок у фільмі "Руда Соня", в якому вона знялася в 21 рік. Зріст у актриси – 184 см і в Голлівуді її називають амазонкою.

До речі, відомий телеведучий розповів про партнерські пологи зі своєю дружиною.

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