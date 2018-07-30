"Алкашня": Лорак "засвітилася" на зйомках фільму в компанії російських зірок (фото)

Артистка позувала в кадрі разом з відомими співаками
Українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, "засвітилася" на зйомках фільму "Жара в Баку". Відповідне фото з нею опублікував співак Григорій Лепс на своїй сторінці в Instagram.
"Добре сидимо!", – артист підписав знімок.
На фото Ані Лорак сидить за столом разом з Філіпом Кіркоровим, Григорієм Лепсом і Миколою Басковим. На задньому тлі стоїть група дітей, яку відразу ж помітили користувачі.
Скріншот поста (instagram.com/gvleps)
"Кадр, коли всі за столом вже готовченко, і немає сил підняти чергову чарку", - пишуть в мережі.
"А дітки на задньому плані як покарані стоять", - зазначили користувачі.
"Алкашня! Едрен-батон, дітей по п'яній лавочці та в кут", - обурилися в мережі.
"А де Білан з Лазарєвим та Галкіним?" – запитали в коментарях.
Раніше Ані Лорак Навкою розсмішило мережі.
Колишня фігуристка і дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, на думку користувачів інтернету виглядає старше своїх років.
Нагадаємо, що скандальна Ані Лорак нещодавно розповіла, як ховається на вулицях.
Diva Ані Лорак