"Алкашня": Лорак "засвітилася" на зйомках фільму в компанії російських зірок (фото)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистка позувала в кадрі разом з відомими співаками

Українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, "засвітилася" на зйомках фільму "Жара в Баку". Відповідне фото з нею опублікував співак Григорій Лепс на своїй сторінці в Instagram.

"Добре сидимо!", – артист підписав знімок.

На фото Ані Лорак сидить за столом разом з Філіпом Кіркоровим, Григорієм Лепсом і Миколою Басковим. На задньому тлі стоїть група дітей, яку відразу ж помітили користувачі.

Скріншот поста (instagram.com/gvleps)

"Кадр, коли всі за столом вже готовченко, і немає сил підняти чергову чарку", - пишуть в мережі.

"А дітки на задньому плані як покарані стоять", - зазначили користувачі.

"Алкашня! Едрен-батон, дітей по п'яній лавочці та в кут", - обурилися в мережі.

"А де Білан з Лазарєвим та Галкіним?" – запитали в коментарях.

Раніше Ані Лорак Навкою розсмішило мережі.

Колишня фігуристка і дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, на думку користувачів інтернету виглядає старше своїх років.

Нагадаємо, що скандальна Ані Лорак нещодавно розповіла, як ховається на вулицях.

Diva Ані Лорак