Алла Пугачова здивувала новим молодіжним образом (фото)

Артистка вирішила виділитися на творчому вечорі поета-пісняра Іллі Рєзніка

Російська співачка Алла Пугачова вирішила приміряти стильний молодіжний наряд. У ньому вона прийшла на творчий вечір поета-пісняра Іллі Рєзніка. Відповідні фотографії з'явилися в соціальній мережі Instagram.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/alisa_golomysova_one)

Співачка вийшла в світ з новою цікавою стрижкою.

Своєї образ вона доповнила білими бриджами, топом і жакетом з квітковим принтом. Крім того, 68-річна зірка одягла наверх пальто з поясом. Ноги артистки прикрашали кеди сріблястого кольору.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/shengeli_kalichava_gorbatenko)

Нагадаємо, що Алли Пугачової діагностували серйозну хворобу.

"Слабкість, задишка, труднощі при ходьбі, помутніння в очах, печіння в грудях і головні болі – все це знайомо артистці не з чуток. Але артистка вчасно не звернула уваги на ці симптоми, в результаті має діабет другого типу", - написали на порталі.

Це захворювання може призвести до метаболічних порушень.

"Підвищений цукор у крові, в свою чергу, тягне за собою цілий шлейф гормональних, метаболічних порушень, які призводять до захворювань серцево-судинної системи, хворі страждають від порушень роботи нирок, болю в суглобах", - пише видання.