Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Алла Пугачова здивувала новим молодіжним образом (фото)

STYLERЗірки        26.03.2018 - 12:01
Фото: Алла Пугачова (facebook.com AllaSuperstarRu)
Фото: Алла Пугачова (facebook.com AllaSuperstarRu)

Артистка вирішила виділитися на творчому вечорі поета-пісняра Іллі Рєзніка

Російська співачка Алла Пугачова вирішила приміряти стильний молодіжний наряд. У ньому вона прийшла на творчий вечір поета-пісняра Іллі Рєзніка. Відповідні фотографії з'явилися в соціальній мережі Instagram.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/alisa_golomysova_one)

Співачка вийшла в світ з новою цікавою стрижкою.

Своєї образ вона доповнила білими бриджами, топом і жакетом з квітковим принтом. Крім того, 68-річна зірка одягла наверх пальто з поясом. Ноги артистки прикрашали кеди сріблястого кольору.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/shengeli_kalichava_gorbatenko)

Нагадаємо, що Алли Пугачової діагностували серйозну хворобу.

"Слабкість, задишка, труднощі при ходьбі, помутніння в очах, печіння в грудях і головні болі – все це знайомо артистці не з чуток. Але артистка вчасно не звернула уваги на ці симптоми, в результаті має діабет другого типу", - написали на порталі.

Це захворювання може призвести до метаболічних порушень.

"Підвищений цукор у крові, в свою чергу, тягне за собою цілий шлейф гормональних, метаболічних порушень, які призводять до захворювань серцево-судинної системи, хворі страждають від порушень роботи нирок, болю в суглобах", - пише видання.

Алла Пугачова про свій стан: "Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива" Чотирирічна донька Пугачової стала нареченою (відео)
Теги: Алла Пугачова
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top