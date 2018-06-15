Анджеліна Джолі може втратити право основної опіки над дітьми

Актриса повинна дозволити Пітту спілкуватися з дітьми

Актриса Анджеліна Джолі може зіткнутися з серйозними неприємностями, пов'язаними з її дітьми і Бредом Піттом. Артистка все ще не може узгодити з колишнім коханим умови розлучення, через що їй загрожує позбавлення опіки над дітьми. Про це повідомляє Daily Mail.

Відомо, що верховний суд Лос-Анджелеса вже велів Джолі дозволити Пітту спілкуватися і проводити час з їхніми дітьми. У матеріалах суду говориться, що недолік часу з батьком може "негативно позначитися на стані" дітей. Представники суду вважають, що актор ніяк не може нашкодити своїм спадкоємцям. Більш того, старший син Медокс вже може самостійно вирішувати, скільки часу він хоче проводити з Піттом.

Повідомляється, що Джолі повинна надати акторові номери мобільних телефонів усіх дітей, щоб він міг зв'язатися з ними, поки вони знаходяться за межами США. При цьому актриса зможе один раз в день дзвонити, коли діти будуть проводити час з батьком. Якщо ж Джолі відмовиться виконувати розпорядження суду, їй загрожує позбавлення права опіки над дітьми.

Нагадаємо, що другий чоловік Анджеліни Джолі розповів, чому вони розлучилися насправді.