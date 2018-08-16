Ані Лорак з чоловіком відзначили дев'ятиріччя подружнього життя

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

Зараз у зіркової пари непростий період у відносинах

15 серпня опальна українська співачка Ані Лорак, яка веде активну діяльність в Росії та її чоловік Мурат Налчаджиоглу відзначили дев'ятиріччя спільного життя.

Як відомо, 15 серпня 2009 року Ані Лорак вийшла заміж за громадянина Туреччини Мурата Налчаджиоглу. Зі своїм майбутнім чоловіком співачка познайомилася в 2005 році в Анталії на відпочинку. У 2006 році Мурат переїхав на Україну. А через два роки зробив співачці пропозицію руки і серця. У 2011 році у пари народилася дочка Софія.

Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/anilorak)

У народі дев'ятирічну дату називають "фаянсовим весіллям".

Зараз у Лорак, після чуток про зраду Мурата, непростий період в житті. Поки невідомо, як відзначили пам'ятну дату зіркова пара.

Остання публікація Кароліни в Instagram зроблена за кілька днів до цього - відео Ані серед фанатів на концерті в Сочі.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 13 Сер 2018 в 4:33 PDT

Раніше повідомлялося, що чоловік Лорак Мурат неодноразово зраджує своїй дружині.

У мережі з'явилися деякі подробиці про дівчину Яну Бєляєву, яку помітили в компанії Мурата.

Diva Ані Лорак