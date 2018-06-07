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Ані Лорак в облягаючому костюмі похвалилася ідеальним пресом (фото)

STYLERЗірки        07.06.2018 - 13:00
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники 39-річної співачки прийшли у захват від її зовнішнього вигляду

Українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює на даний момент в Росії, похвалилася перед своїми підписниками підтягнутою фігурою.

Так, на опублікованому в мережі Іnstagram фото Лорак позує в облягаючому костюмі: коротка курточка і спідниця-олівець. При цьому наряд повністю обшитий сріблястими паєтками. Костюм вигідно підкреслює тонку талію співачки.

"Мене завжди захоплювали люди, від яких виходить світло. Іноді буває людина входить в кімнату і стає світліше", - підписала знімок Ані Лорак.

Ані Лорак позує в блискучому костюмі

Ані Лорак позує в блискучому костюмі (фото: instagram.com/anilorak)

Фанати Ані Лорак поспішили відписати своїй улюблениці, що вона виглядає шикарно. До речі, співачка в цьому році відзначитиме своє 40-річчя. При цьому у Кароліни Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) є 6-річна донька Софія.

"Ані, просто вау, красуня", - пише alexandrtarovik.

"Классс! Мерехтіння завжди піднімають настрій!" - коментує polina.shabelnik.

"Ой! Зірка! Єдина!" – зазначає adel__weiss.

"Сяй, як Сіріус зірка! Квітни завжди, як троянда в травні. Ти не вважай свої роки. Для нас ти вічно молода!" – пише ninarichi38.

Ані Лорак

Скріншот коментарів instagram.com/anilorak

Ані Лорак - фігура

Фігура Ані Лорак

Ані Лорак

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак показала свою дочку, якій 9 червня цього року виповниться 7 років.

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Теги: Ані Лорак
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