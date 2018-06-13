Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ані Лорак похизувалася російською нагородою за дует з забороненим артистом (фото)

STYLERЗірки        13.06.2018 - 22:05
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка отримала премію за "Кращий дует"

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, похвалилася черговою російської нагородою. Премію зірка отримала за дует з забороненим в Україні популярним репером Матвієм Мельниковим, більш відомим під псевдонімом Мот. Відповідні фото співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Як важливо любити те, що ти робиш... протягом довгих років служити людям, створюючи muztv, #премиямузтв", - написала Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки).

 

Фото: Ані Лорак в Москві (instagram.com/anilorak)

Зірка отримала премію за "Кращий дует".

"Мот і Ані Лорак - Сопрано", - зазначено на нагороді.

Фото: Ані Лорак і Мот (instagram.com/anilorak)

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, репер Матвій Мельников, відомий під псевдонімом Мот, збирався 13 квітня виступити в Києві в клубі Stereo Plaza, і 14 квітня в Харкові в клубі Radmir. Проте 28-річного російського виконавця не пустили на територію України через виступи в окупованому Криму.

Раніше російський репер висловився про заборону виступів в Україні.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

Ані Лорак зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото) "Мої близнюки": Ані Лорак поділилася сімейним фото
Теги: Ані Лорак, Ани Лорак в России
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся