Ані Лорак похизувалася російською нагородою за дует з забороненим артистом (фото)

Співачка отримала премію за "Кращий дует"

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, похвалилася черговою російської нагородою. Премію зірка отримала за дует з забороненим в Україні популярним репером Матвієм Мельниковим, більш відомим під псевдонімом Мот. Відповідні фото співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Як важливо любити те, що ти робиш... протягом довгих років служити людям, створюючи muztv, #премиямузтв", - написала Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки).

Фото: Ані Лорак в Москві (instagram.com/anilorak)

Зірка отримала премію за "Кращий дует".

"Мот і Ані Лорак - Сопрано", - зазначено на нагороді.

Фото: Ані Лорак і Мот (instagram.com/anilorak)

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, репер Матвій Мельников, відомий під псевдонімом Мот, збирався 13 квітня виступити в Києві в клубі Stereo Plaza, і 14 квітня в Харкові в клубі Radmir. Проте 28-річного російського виконавця не пустили на територію України через виступи в окупованому Криму.

Раніше російський репер висловився про заборону виступів в Україні.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)