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Ані Лорак зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото)

STYLERЗірки        13.06.2018 - 08:54
Фото: Ані Лорак з чоловіком і донькою (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак з чоловіком і донькою (instagram.com/anilorak)

Чоловікові Кароліни, турецькому бізнесмену Мурата Налчаджіоглу виповнився 41 рік

Відома українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася спільним фото з чоловіком Муратом Налчаджиоглу і семирічною дочкою Софією на відпочинку в Греції. Відповідний знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Опальна співачка зворушливо привітала свою сім'ю. Нещодавно дочки співачки Софійці виповнилося сім років.

А чоловікові Кароліни, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу 12 червня виповнився 41 рік.

Фото: Ані Лорак з чоловіком і донькою (instagram.com/anilorak)

Зірка опублікувала по-родинному тепле фото з чоловіком і донькою, підписавши його зворушливими словами: "Happy birthday! Happy birthday papa!".

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Шанувальники Ані Лорак бурхливо відреагували на миле сімейне фото і приєдналися до привітань.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Відомо, що чоловік співачки – бізнесмен Мурат є власником туроператора "Turtess Travel". Познайомилася пара на відпочинку в Анталії в 2005 році.

Раніше Ані Лорак в облягаючому костюмі похвалилася ідеальним пресом (фото).

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Теги: Ані Лорак
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