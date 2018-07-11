Ані Лорак знову "засвітилася" в Києві (фото)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Скандальна зірка повернулася до Києва

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, знову приїхала до Києва. Про це свідчить її фотографія, опублікована в соціальній мережі Instagram.

"Робочий момент з талановитим і харизматичним дизайнером", - підписала знімок зірка.

Скріншот (instagram.com/anilorak)

Про те, що співачка перебуває в Києві, свідчить геотегов, зазначений під фото.

Фанати Ані Лорак привітали зірку з поверненням в Україну.

"Ви наша красуня, ви наш талант, наша улюблена кияночка! Обожнюю вас! Чекаю вашого повноцінного повернення на рідну сцену", - пишуть вони.

Відмітка "Kyiv, Ukraine" гріє душу", - написала шанувальники.

"Як так? Завжди чудово, завжди ідеально виглядає", - відзначили користувачі.

"Що ж нас чекає? Боже, ми в передчутті", - додали фанати зірки.

До речі, Ані Лорак вразила шанувальників фото в купальнику.

Популярна українська співачка Ані Лорак вразила фанатів новим відвертим знімком в купальнику і шикарним бюстом, опублікувавши новий пост на своїй сторінці в Instagram.

На фото Ані Лорак коштує в червоному купальнику, темних окулярах і білому рушник, скрученим в тюрбан, на голові.

Diva Ані Лорак