Ані Лорак знову "засвітилася" в Києві (фото)

Скандальна зірка повернулася до Києва
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, знову приїхала до Києва. Про це свідчить її фотографія, опублікована в соціальній мережі Instagram.
"Робочий момент з талановитим і харизматичним дизайнером", - підписала знімок зірка.
Скріншот (instagram.com/anilorak)
Про те, що співачка перебуває в Києві, свідчить геотегов, зазначений під фото.
Фанати Ані Лорак привітали зірку з поверненням в Україну.
"Ви наша красуня, ви наш талант, наша улюблена кияночка! Обожнюю вас! Чекаю вашого повноцінного повернення на рідну сцену", - пишуть вони.
Відмітка "Kyiv, Ukraine" гріє душу", - написала шанувальники.
"Як так? Завжди чудово, завжди ідеально виглядає", - відзначили користувачі.
"Що ж нас чекає? Боже, ми в передчутті", - додали фанати зірки.
До речі, Ані Лорак вразила шанувальників фото в купальнику.
Популярна українська співачка Ані Лорак вразила фанатів новим відвертим знімком в купальнику і шикарним бюстом, опублікувавши новий пост на своїй сторінці в Instagram.
На фото Ані Лорак коштує в червоному купальнику, темних окулярах і білому рушник, скрученим в тюрбан, на голові.
Diva Ані Лорак