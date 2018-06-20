"Який лапуля": Анна Сєдокова розповіла про радісні успіхи свого сина

Українська поп-співачка виклала у своєму Instagram новий пост про Гектора

Колишня солістка "золотого" складу "ВІА Гри" та відома українська співачка Анна Сєдокова виклала на своїй сторінці в Instagram пост, підписавши його "Щастя є". Зірка поділилася своєю невеликою радістю. На відео видно, як її син Гектор самостійно їсть. Дитині рік і два місяці.

"Це він сам прийняв рішення, їсти самостійно!" – ділиться з шанувальниками співачка.

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 18 Чер 2018 в 12:43 PDT

Відео: Син Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

За словами зірки, Гектор дуже любить їсти з маминої вилки, тому що "у мами смачніше". Аня розповідає, що б вона не їла, він завжди забирається до неї на коліна, забирає вилку і годує її, себе і їхню собачку Марусю.

"Нещодавно моя косметолог сказала мені з сумом, що в неї дитині два рочки, а ще дитинка не їсть самостійно. Я їй відповіла, що турбуватися не потрібно, адже у нас джунглі і потрібно виживати... Варто нам тільки відвернутися, як Гектор з майстерністю ніндзя виявляється у собачої миски і тягнеться до смачненьких кружочків, які так обожнюють його друзі-собаки", – каже Аня.

Скріншот публікації (instagram.com/annasedokova)

І додає, що в цілому все добре, просто всьому потрібен свій час, їжа і місце.

Підписники співачки відразу відреагували на радість співачки, розчулюючись її сином і розділяючи її радість. Шанувальники всі як один погоджуються з тим, який Гектор красень і бажають йому рости великим і здоровим. "Яка краса, який лапуля, Гектор красунчик", - кажуть фанати.

Скріншот коментарів шанувальників (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Слава Камінська з "НеАнгелів" поділилася знімками зі своєї поїздки в США.

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