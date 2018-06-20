Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Який лапуля": Анна Сєдокова розповіла про радісні успіхи свого сина

STYLERЗірки        20.06.2018 - 04:05

Українська поп-співачка виклала у своєму Instagram новий пост про Гектора

Колишня солістка "золотого" складу "ВІА Гри" та відома українська співачка Анна Сєдокова виклала на своїй сторінці в Instagram пост, підписавши його "Щастя є". Зірка поділилася своєю невеликою радістю. На відео видно, як її син Гектор самостійно їсть. Дитині рік і два місяці.

"Це він сам прийняв рішення, їсти самостійно!" – ділиться з шанувальниками співачка.

Відео: Син Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

За словами зірки, Гектор дуже любить їсти з маминої вилки, тому що "у мами смачніше". Аня розповідає, що б вона не їла, він завжди забирається до неї на коліна, забирає вилку і годує її, себе і їхню собачку Марусю.

"Нещодавно моя косметолог сказала мені з сумом, що в неї дитині два рочки, а ще дитинка не їсть самостійно. Я їй відповіла, що турбуватися не потрібно, адже у нас джунглі і потрібно виживати... Варто нам тільки відвернутися, як Гектор з майстерністю ніндзя виявляється у собачої миски і тягнеться до смачненьких кружочків, які так обожнюють його друзі-собаки", – каже Аня.

Скріншот публікації (instagram.com/annasedokova)

І додає, що в цілому все добре, просто всьому потрібен свій час, їжа і місце.

Підписники співачки відразу відреагували на радість співачки, розчулюючись її сином і розділяючи її радість. Шанувальники всі як один погоджуються з тим, який Гектор красень і бажають йому рости великим і здоровим. "Яка краса, який лапуля, Гектор красунчик", - кажуть фанати.

Скріншот коментарів шанувальників (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Слава Камінська з "НеАнгелів" поділилася знімками зі своєї поїздки в США.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про Аню Сєдокову?

"Ні слова про нього": Анна Седокова почала знімати кліп в Україні "Кава з молоком": тандем Лесі Нікітюк і Анни Сєдокової захопив мережу
Теги: instagram, сын, Анна Седокова
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся