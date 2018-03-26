"Антиукраїнська пропаганда": Леонід Ярмольник потрапив в базу "Миротворця"

Ярмольник підтримував анексію Криму

Російський актор театру і кіно, продюсер та телеведучий Леонід Ярмольник потрапив в базу злочинців українського Миротворця". Про це повідомляється на сайті організації.

"Відкрите виправдання російської агресії по відношенню до України. Антиукраїнська пропаганда", - йдеться в повідомленні.

Скріншот сайту (myrotvorets.center/criminal/yarmolnik-leonid-isaakovich)

Сам Леонід вже прокоментував цей інцидент.

"Цій події вже тисяча років. Я у них включений. Чому включений не знаю. Я з цим боротися не збирається. Це така дурість, я це коментувати не має наміру" - повідомив Леонід Ярмольник в інтерв'ю російському П'ятому каналу.

Повідомляється, що майже через місяць, 19 і 20 квітня у нього заплановані гастролі в Криму.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

У березні 2014 року Ярмольник підтримував анексію Криму. "Сьогодні, завдяки зусиллям Володимира Путіна і нашої турботи, нашим геополітичним інтересам, якщо цей конфлікт врегульовується, все одно через 5-70 років він виникне знову. Це особливі люди, які там живуть, і тому моє рішення було б простим: якщо це підтримають референдуми тих областей, про яких ми говоримо, я думаю, що східна Україна готова і хоче бути з Росією, Крим – я був би щасливий, я б виправив помилку Хрущова, тому що це була якась панська, безглузда гра, коли Крим був відданий Україні. Це все-таки споконвічно російські землі. І їм буде краще, і нам спокійніше", - говорив він в одному з інтерв'ю.

Також Ярмольник в одному з інтерв'ю розповів про темношкірого хлопця, якого "порвали на березах на Високому замку" у Львові.