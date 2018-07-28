"Апетитна красуня": Настю Каменських порівняли з Кім Кардашьян (фото)

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Українська артистка не соромиться пишних форм

Відома українська співачка Настя Каменських, колишня учасниця дуету з Сергієм Потапенком, поділилася з передплатниками новим знімком розкішної фігури в Instagram. Приводом для порівняння з американською світською левицею Кім Кардашьян стало провокаційне фото Насті на краю басейну.

"Вчора було неймовірно спекотно. Дякую, Азербайджан, за теплий прийом! Спасибі фестивалю і його продюсерам! Була рада стати частиною цього приголомшливого, масштабного свята музики, презентувати свої нові пісні та побачити друзів! До нових зустрічей. Ну а я далі", — написала артистка під фото.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kamenskux

Фото: (instagram.com/kamenskux)

У коментарях під гарячим фото шанувальники почали порівнювати фігуру артистки з формами відомої Instagram-зірки Кім Кардашьян. Декому здалося, що обсяги надто вже великі, а інші висловлювали всяке захоплення без порівнянь.

"Настя, Кім Кардашьян відпочиває", " Прям, Кім Кардаш'ян. Це комплімент", "Крута", "Навіть зі спини можна закохатися в Настю!", "Українська Кім Кардашьян", "Так, жарко. Піду вікно відкрию)", "Я спочатку подумала, що це Кардашьян", "Талія, стегна, все дуже навіть нічого. Є на що подивитися і за що потриматися. Хітів тобі, Настя!" — написали під новим знімком шанувальники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що в Азербайджані проходить фестиваль музики "Спека", на якому Каменських сфотографувалася з Ані Лорак, а також здивувала шанувальників дивним вбранням. До цього Каменських блиснула ультра стильним вбранням у Баку.

Відео: (video.rbc.ua)