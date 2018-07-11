Аварія з Джорджем Клуні: у мережі з'явилося відео інциденту

Фото: Кадр з фільму "Фінансовий монстр"

Голлівудського актора, який їхав на мотоциклі, збила машина

На днях знаменитого голлівудського актора Джорджа Клуні збив автомобіль. Опубліковано відео з місця події. Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Аварію зняла камера зовнішнього спостереження. На кадрах видно, як актор їхав на своєму мотоциклі і врізався в машину, що їхала назустріч. Клуні пролетів деяку відстань і впав недалеко від того, де його збили.

Раніше ми писали про те, що 57-річний актор Джордж Клуні потрапив в аварію на острові Сардинія, що в Італії. Він їхав на своєму мотоциклі зі швидкістю 100 км/год на знімальний майданчик, коли автомобіль марки Mercedes раптово виїхав назустріч його мотоцикла. Клуні був доставлений в лікарню, але виявилося, що той отримав несерйозні травми тазу, коліна і руки, тому покинув заклад. Йому пощастило з-за того, що він був у шоломі.

Нагадаємо, в Одесу на міжнародний кінофестиваль приїде старший брат Джулії Робертс, відомий американський актор кіно і телебачення Ерік Робертс. Він стане спеціальним гостем дев'ятого Одеського кінофестивалю, який проходить з 13 по 21 липня. Буде можливість його побачити і побувати на творчій зустрічі.

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